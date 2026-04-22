Audiovisual
Vilagarcía adquiere una pantalla de gran formato para la promoción turística
La inversión alcanza los 17.538 euros y los cuatro módulos podrán usarse también para eventos culturales y deportivos
Vilagarcía
El Concello de Vilagarcía ha adquirido una pantalla led portátil de 2,5x2 metros para reforzar la promoción turística de la ciudad en ferias, congresos, jornadas y presentaciones. El equipo, formado por cuatro módulos plegables y combinables, supuso una inversión de 147.538 euros financiada con fondos europeos Next Generation.
Su uso prioritario será la difusión de contenidos turísticos, especialmente en Fexdega, aunque también podrá emplearse en retransmisiones de actividades culturales y deportivas en espacios interiores.
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