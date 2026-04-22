Recogida de firmas en Cambados para recuperar caminos públicos «usurpados» en Vilariño

La Asociación vecinal O Batuqueiro de Vilariño ha decidido apoyar la lucha que mantienen varios vecinos de la parroquia desde hace 20 años frente a la presunta ocupación de dos caminos públicos por parte de la propiedad de la Casa dos Maza. Para empezar, próximamente iniciarán una recogida de firmas para exigir la apertura de unos pasos que, aseguran los litigantes, usaban los vecinos desde «tiempos inmemoriales».

Y es que estos particulares incluso pusieron el asunto en manos del despacho de abogados Pleia, que hace casi dos años reactivó el expediente ante el Concello como administración más cercana a garantizar los derechos de los vecinos en aras de que tomara las medidas oportunas para recuperarlos.

La asociación O Batuqueiro considera justas las reivindicaciones y ha decidido apoyar a sus vecinos en esta pelea. Según su presidenta, Silvia Fernández, aún tienen que decidir los lugares donde dejarán la hoja de las firmas, pero ya tienen un modelo que recorrerá Cambados durante este mes.

El encabezado pide apoyo para «solicitar la apertura del antiguo camino de A Fonte de Cortiñas hacia Cuíña y el de la capilla de San Antón hacia Cuíña que ahora mismo están cerrados por la Fundación Condado de Taboada».

Según vienen denunciando estos vecinos, a partir de 2003 o 2024 empezaron a levantar cierres con muros y portales hasta el punto de integrar como parte del predio de la Casa dos Maza varios tramos del camino de Cuíña e íntegramente el de A Piedade. Ya en 2012 presentaron un requerimiento a la propiedad y también buscaron amparo ante el gobierno local de aquel entonces.

Como pruebas de que estos caminos «históricamente forman parte de la red de comunicación de la parroquia de Vilariño», hacen uso de la memoria colectiva de los vecinos, pero también de diversa documentación. Así, refieren un mapa ortofotográfico del Sigpac, correspondiente al periodo entre 1997 y 2003, «donde se puede ver que los caminos están abiertos y no había cierres».

Pero además refieren documentos redactados a lo largo de las sucesiones familiares de la propiedad, asegurando que «siempre se reflejaron como caminos públicos cuando se hablaba de los linderos, pero desde hace diez o quince años empiezan a decir que eran de su propiedad»..

En el caso del camino de Cuíña concretan que, en una fecha posterior a 2004, fue cerrado con dos portales en los tramos que circundan la Casa dos Maza, «apropiándose de la superficie frente al edificio Cochera y pajera, e incluyendo dentro de la finca el pozo de agua del que se surte la pila, este último dejado fuera del muro». Luego se instaló un tercero, «apropiándose en esta ocasión del tramo entre las fincas de Palomar y Prado de Lagar», según consta en el escrito presentado en 2024 ante el Ayuntamiento cambadés.

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En el caso del otro, de A Piedade, señalan, que también por aquellas fechas, se levantó un muro que impide acceder a él desde su inicio en la parte baja, junto a la capilla y así quedó integrado en una enorme plantación de albariño que se ejecutó hace años. Por la parte de arriba, en su entronque con el de Cuíña, «no consta ningún cierre», pero, en todo caso denuncian que ha perdido su función como paso público.