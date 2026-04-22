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Valga debate nombrar el pabellón de Campaña Complejo Deportivo Diana, Rebeca e Rosi

El pleno también aborda el homenaje a Celestino Carbia y el proyecto de mejora del río, entre otros asuntos

Los concejales del BNG de Valga en una foto de archivo

Los concejales del BNG de Valga en una foto de archivo

Lucía Romero

Valga

El pleno de Valga abordará mañana la moción del BNG para bautizar el pabellón de Campaña como Complejo Deportivo Diana, Rebeca e Rosi para poner valor el hito histórico en el fútbol femenino gallego que lograron estas tres jugadoras junto al Furia AC. Durante la sesión, que empezará a las 20.00 horas, se abordarán otros asuntos como el proyecto de mejora del espacio fluvial del río Valga entre la línea de ferrocarril y la calle Devesa.

Según consta en el orden del día, el gobierno local también llevará al debate la ampliación de la jornada a los puestos de personal laboral a jornada parcial, la delegación de competencias en la Alcaldía respecto al Plan Extra 2025, además de dar cuenta de los decretos firmados por el regidor, José María Bello Maneiro, y de otras cuestiones.

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En el apartado de mociones, el partido del gobierno, el PP, lleva el reconocimiento a Celestino Carbia Campaña, el alcalde republicano de Valga que fue fusilado en 1937. La iniciativa de dedicarle una calle ya cuenta con el respaldo de opositores, como el BNG.

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