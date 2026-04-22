Valga debate nombrar el pabellón de Campaña Complejo Deportivo Diana, Rebeca e Rosi
El pleno también aborda el homenaje a Celestino Carbia y el proyecto de mejora del río, entre otros asuntos
El pleno de Valga abordará mañana la moción del BNG para bautizar el pabellón de Campaña como Complejo Deportivo Diana, Rebeca e Rosi para poner valor el hito histórico en el fútbol femenino gallego que lograron estas tres jugadoras junto al Furia AC. Durante la sesión, que empezará a las 20.00 horas, se abordarán otros asuntos como el proyecto de mejora del espacio fluvial del río Valga entre la línea de ferrocarril y la calle Devesa.
Según consta en el orden del día, el gobierno local también llevará al debate la ampliación de la jornada a los puestos de personal laboral a jornada parcial, la delegación de competencias en la Alcaldía respecto al Plan Extra 2025, además de dar cuenta de los decretos firmados por el regidor, José María Bello Maneiro, y de otras cuestiones.
En el apartado de mociones, el partido del gobierno, el PP, lleva el reconocimiento a Celestino Carbia Campaña, el alcalde republicano de Valga que fue fusilado en 1937. La iniciativa de dedicarle una calle ya cuenta con el respaldo de opositores, como el BNG.
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