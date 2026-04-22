La toxina diarreica aumenta en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa

El episodio tóxico primaveral protagonizado por toxinas lipofílicas como la diarreica (DSP, Diarrhetic Shellfish Poison), la paralizante (PSP, Paralytic Shellfish Poison (PSP) y la amnésica (ASP, Amnesic Shellfish Poison) sigue consolidándose en las rías gallegas.

Especialmente notable es el aumento de la primera de ellas, que como se explicó en otras ocasiones es la más frecuente y abundante en aguas gallegas, la menos peligrosa y la que antes eliminan los moluscos afectados.

La DSP está provocada por dinoflagelados del género «Dinophysis», que han experimentado un incremento «significativo» en la Estación Fija de la Ría de Vigo, así como en las de Ons y en las de Bueu, Raxó, Tambo y Festiñazo, todas ellas en la ría de Pontevedra.

Así transcurren las jornadas de puertas abiertas organizadas por la Consellería do Mar en el Intecmar, bajo dirección de Covadonga Salgado. / Noé Parga

Ese «incremento significativo» de la diarreica es igual de notable en estaciones oceanográficas como la arousana Boca da Ría y las de Lorbé, Arnela y Ares, en la ría de Ares-Betanzos.

Las células aumentan también, aunque en menor medida, en la oceanográfica de Baiona –es mucho mayor el incremento en la estación costera de esa misma zona–, Combarro y Cabalo de Bueu.

La presencia de dinoflagelados del género «Pseudo-nitzschia», causantes de la toxina amnésica (ASP) se mantienen estables, tras haber aumentado significativamente hace unos días en Celeiro y Muros.

La lucha contra las biotoxinas marinas se refuerza en el Intecmar. / Manuel Méndez

En cuanto a los dinoflagelados «Alexandrium», responsables de la paralizante (PSP) y que se habían disparado en Sada, además de estar presentes en Baiona y Mugardos, hay que decir que siguen en aumento en la estación costera baionesa.

Así se desprende de los últimos informes técnicos sobre identificación y cuantificación de fitoplancton tóxico en agua de mar emitido por el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar).

Manuel Méndez

El mismo centro que, por los motivos expuestos, mantiene la prohibición de extracción de moluscos bivalvos cultivados en los viveros flotantes de los dos polígonos de Sada, de los cuatro existentes en Muros-Noia y de siete de los ocho polígonos de la ría de Pontevedra, donde a media tarde solo quedaba abierto el Cangas A.

La prohibición afecta, de momento, a solo uno de los doce localizados en la de Vigo, como es el Cangas F.

El laboratorio de referencia asentado en Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa) y dirigido por Covadonga Salgado extiende la prohibición a bancos de infaunales como los de la Zona IV.2 de Vigo, O Burgo-A Coruña, Ferrol II, Cariño-Ortigueira, Vicedo-Barqueiro y Viveiro-Celeiro.