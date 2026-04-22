Sergio Soutelo será el candidato de Somos Ribadumia

El actual edil de Somos Ribadumia, Sergio Soutelo, volverá a encabezar la lista electoral de la formación en las elecciones de 2027. Así lo ha comunicado la formación este miércoles después de que resultase aprobado por la Comisión Executiva en un encuentro extraordinario celebrado esta semana.

La lista que encabezaba Sergio Soutelo era la única que se formalizó para concurrir al proceso interno por lo que acabó siendo proclamado cabeza de lista y candidato de forma automática.

Soutelo es natural de la parroquia de Leiro, tiene 30 años y asume las responsabilidades de candidato tras ejercer como edil durante un mandato caracterizado, señalan desde Somos, «por un ambiente político muy difícil, en el que ha sabido manejarse, manteniendo a la formación como principal partido de la oposición en actividad política». Durante esta etapa en el Concello de Ribadumia, Somos ha sido la fomración que más mociones ha puesto encima de la mesa.

Por otra parte, la elección de candidato, faltando más de un año para la cita electoral, y siguiendo un proceso abierto y participativo, «donde no decide nadie de arriba, hace evidente el alto nivel de estabilidad de esta formación, una estabilidad que nos acampaña desde que echamos a andar en marzo de 2015, remarcando el hecho de que somos el partido que más pronto designa candidato en los tres últimos comicios", explican.

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Una vez cruzado el río de escojer el candidato, desde Somos dan inicio al trabajo político de cafra a los próximos comicios con el objetivo de renovar y actualizar el proyecto que tienen para el desarrollo del municipio arousano.