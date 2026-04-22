La secretaría del pósito de Vilanova considera que se vulneraron sus derechos fundamentales

La secretaria de la Cofradía de Vilanova hasta el mes de marzo pasado recurrirá la decisión en los tribunales al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales y que el pósito ha incurrido en un despido nulo. Ese recurso también incluye la petición de una indemnización por los daños causados que podría ascender a 65.000 euros.

La funcionaria presentó antes de su despido una serie de alegaciones contra la decisión de la Cofradía en la que negaba que hubiese acosado a una compañera. Es más, señalaba a los responsables del pósito de intentar apartarla de sus funciones y de acosarla. Estas alegaciones fueron rechazadas por la Xunta Xeral antes de tomar la decisión de cerrar el expediente informativo abierto que culminó con su despido.