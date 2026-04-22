Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Moción de censura LugoOperativo contra el narco en ArousaRescate límite veleroXunta AP-9Gala del Turismo de VigoMensajes profesoresBarça-Celta
instagramlinkedin

La secretaría del pósito de Vilanova considera que se vulneraron sus derechos fundamentales

Reclama que se considere el despido como nulo y acudirá a los tribunales para reclamar una indemnización

Cofradía de Vilanova de Arousa.

Cofradía de Vilanova de Arousa. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

R. A.

Vilanova

La secretaria de la Cofradía de Vilanova hasta el mes de marzo pasado recurrirá la decisión en los tribunales al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales y que el pósito ha incurrido en un despido nulo. Ese recurso también incluye la petición de una indemnización por los daños causados que podría ascender a 65.000 euros.

La funcionaria presentó antes de su despido una serie de alegaciones contra la decisión de la Cofradía en la que negaba que hubiese acosado a una compañera. Es más, señalaba a los responsables del pósito de intentar apartarla de sus funciones y de acosarla. Estas alegaciones fueron rechazadas por la Xunta Xeral antes de tomar la decisión de cerrar el expediente informativo abierto que culminó con su despido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
  2. Las familias se rebelan contra los profesores: llegan a Inspección por sanciones a los alumnos en Vigo
  3. O que nos deixou Samba, o noso veciño
  4. La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
  5. El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar el modelo de un bote salvavidas cerrado e insumergible para soportar las gélidas aguas de Terranova
  6. Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
  7. «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
  8. Clara, la abogada más joven de Ourense: «La vocación me viene desde pequeña; mi abuelo hablaba de Derecho en las comidas familiares»

La secretaría del pósito de Vilanova considera que se vulneraron sus derechos fundamentales

La secretaría del pósito de Vilanova considera que se vulneraron sus derechos fundamentales

Se rompe una tubería de agua potable en la calle Rosalía de Castro de Vilagarcía

Se rompe una tubería de agua potable en la calle Rosalía de Castro de Vilagarcía

Juan Manuel Vidal, «El Burro», irá al juzgado en junio por la construcción de narcolanchas

Juan Manuel Vidal, «El Burro», irá al juzgado en junio por la construcción de narcolanchas

Opmega defiende los beneficios ambientales del cultivo en batea

Sergio Soutelo será el candidato de Somos Ribadumia

Sergio Soutelo será el candidato de Somos Ribadumia

Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa

Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa

Vilagarcía celebra el Día de la Danza con el talento local de Jandross

Vilagarcía celebra el Día de la Danza con el talento local de Jandross

Advertencia a los viticultores: el mildiu aparece en los viñedos y obliga a aplicar tratamientos

Advertencia a los viticultores: el mildiu aparece en los viñedos y obliga a aplicar tratamientos
Tracking Pixel Contents