Se rompe una tubería de agua potable en la calle Rosalía de Castro de Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía y la concesionaria del servicio del agua potable están revisando este miércoles la rotura de una tubería en la avenida Rosalía de Castro.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazados operarios de Espina y Delfín para comprobar el alcance de la avería.

Por ahora, solo está confirmado que un restaurante ubicado en las inmediaciones de este punto, el número 21 de Rosalía de Castro, está afectado.

Noticias relacionadas

El aviso llegó pasadas las cinco de la tarde y se movilizó al servicio de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía, así como a la Policía Local.