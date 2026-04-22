Avería
Se rompe una tubería de agua potable en la calle Rosalía de Castro de Vilagarcía
La concesionaria analiza el alcance de la rotura y de momento solo hay constancia de un restaurante afectado
Vilagarcía
El Concello de Vilagarcía y la concesionaria del servicio del agua potable están revisando este miércoles la rotura de una tubería en la avenida Rosalía de Castro.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazados operarios de Espina y Delfín para comprobar el alcance de la avería.
Por ahora, solo está confirmado que un restaurante ubicado en las inmediaciones de este punto, el número 21 de Rosalía de Castro, está afectado.
El aviso llegó pasadas las cinco de la tarde y se movilizó al servicio de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía, así como a la Policía Local.
Suscríbete para seguir leyendo
- La victoria de la Real Sociedad en Copa complica el deseo europeo del Celta: las cuentas para Champions, UEFA o Conference
- Las familias se rebelan contra los profesores: llegan a Inspección por sanciones a los alumnos en Vigo
- O que nos deixou Samba, o noso veciño
- La música electrónica crece en Galicia: nace un nuevo festival a los pies de la ría de Vigo
- El pesquero de Cangas "Eirado do Costal", primero de la flota gallega en incorporar el modelo de un bote salvavidas cerrado e insumergible para soportar las gélidas aguas de Terranova
- Extranjeras de Vigo, tras solicitar su regularización: «Estamos emocionadas, es la oportunidad que estábamos esperando»
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- Clara, la abogada más joven de Ourense: «La vocación me viene desde pequeña; mi abuelo hablaba de Derecho en las comidas familiares»