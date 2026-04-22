El PSOE de Catoira pide la jubilación del alcalde para «ahorrarle 60.000 euros al Concello»

El PSOE considera que el alcalde, Xoán Castaño, «debería jubilarse y renunciar» a la dedicación exclusiva de 60.000 euros al tener cumplidos los 68 años, «como han hecho otros regidores nacionalistas» y «teniendo en cuenta su nefasta gestión que compromete la estabilidad financiera de la institución». Creen que el dinero se podría destinar a reforzar la plantilla y servicios para «optimizar recursos, mejorar el funcionamiento interno y avanzar hacia una administración más ordenada y eficaz».

Sin embargo, esto no entra en los planes de Castaño, que tilda de «paradójico» que el exalcalde Alberto García lo pida para que deje de cobrar fondos municipales. «Está claro que no siguió su propio consejo porque además de no saber gestionar, hundiendo Catoira económicamente, al jubilarse siguió cobrando irregularmente del Concello, algo por lo que está condenado por el Tribunal de Cuentas y tuvo que devolver el dinero», añadió.