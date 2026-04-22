Portos inicia el trámite para la venta o despiece de un bateeiro abandonado en Cambados

Portos de Galicia va a proceder a la venta de un barco que fue depositado hace casi un año en el puerto de Tragove y cuyo propietario no se ha hecho cargo de él. De hecho, «incumplió las órdenes previas de retirada» enviadas por los servicios autonómicos. Se trata de un bateeiro de 13 metros de eslora, de 1989 y con puerto base en Redondela, según el Registro de la Flota Pesquera.

Así figura en un anuncio publicado en el DOG de ayer para que sirva de notificación al dueño del inicio de expediente de declaración de abandono de la embarcación, de nombre «Pilar». Ante la imposibilidad de hacerlo en su domicilio. Según el mismo, la nave se encuentra en la zona de varada del puerto de Cambados y «en estado de abandono, sin reparaciones ni actividad ninguna desde l 10 de mayo de 2025, fecha en la que fue trasladada desde el puerto de Meira por riesgo de hundimiento».

Así que, según lo dispuesto en la legislación vigente, «Portos de Galicia va a vender el buque y de resultar la venta fallida» procederá a «su despiece y traslado al vertedero autorizado».

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Asimismo recuerda que «todos los costes de tramitación o que generen las actuaciones que se realicen sobre el buque, en función de lo que resulte del examen sobre su estado y de su peritación, serán por cuenta del propietario». Con la resolución que dicta todo esto solo cabe ya reurso ante los tribunales.