El pleno allanará el camino al futuro centro de día de BATA

El Pleno de Vilagarcía abordará la próxima semana el cambio de uso de la antigua escuela unitaria de Guillán para que BATA pueda habilitar en ella un nuevo centro de día. La parcela, actualmente calificada como equipamiento educativo, pasará a tener un destino asistencial dentro del apartado de otros equipamientos, un trámite que podrá resolverse con una simple aprobación plenaria al mantenerse la finalidad dotacional, la titularidad pública y la edificabilidad del inmueble.

La medida permitirá agilizar la adaptación urbanística sin necesidad de tramitar una modificación puntual del PXOM, un procedimiento mucho más lento. De este modo, la Asociación Autismo BATA podrá avanzar sin más demora en un proyecto muy demandado por las familias usuarias. La entidad ya está gestionando ante el Concello los permisos para ejecutar las obras de rehabilitación. El edificio fue cedido por la administración local en septiembre por un plazo de veinte años, dentro de una colaboración sostenida durante décadas con la asociación en distintos ámbitos asistenciales y de inclusión social.