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Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa

Se realizaron registros en Vilagarcía, A Illa y Vilanova de Arousa

Furgón de Guías Caninos de la Policía Nacional en A Illa.

Furgón de Guías Caninos de la Policía Nacional en A Illa. / FdV

R. V.

Arousa es de nuevo escenario de un operativo contra el narcotráfico con, al menos, una decena de detenidos en distintos puntos de O Salnés.

Desde primera hora de esta mañana, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional con perros registraron una vivienda en la calle As Rubas, en A Illa de Arousa. La inspección se habría iniciado sobre las 6.30 horas y habría concluido sobre las 8.40 horas.

También se produjeron registros en las localidades de Vilagarcía de Arousa, A Illa y Vilanova de Arousa.

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