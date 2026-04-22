Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa
Se realizaron registros en Vilagarcía, A Illa y Vilanova de Arousa
Arousa es de nuevo escenario de un operativo contra el narcotráfico con, al menos, una decena de detenidos en distintos puntos de O Salnés.
Desde primera hora de esta mañana, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional con perros registraron una vivienda en la calle As Rubas, en A Illa de Arousa. La inspección se habría iniciado sobre las 6.30 horas y habría concluido sobre las 8.40 horas.
También se produjeron registros en las localidades de Vilagarcía de Arousa, A Illa y Vilanova de Arousa.
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