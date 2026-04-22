Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa

Arousa es de nuevo escenario de un operativo contra el narcotráfico con, al menos, una decena de detenidos en distintos puntos de O Salnés.

Desde primera hora de esta mañana, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional con perros registraron una vivienda en la calle As Rubas, en A Illa de Arousa. La inspección se habría iniciado sobre las 6.30 horas y habría concluido sobre las 8.40 horas.

También se produjeron registros en las localidades de Vilagarcía de Arousa, A Illa y Vilanova de Arousa.

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