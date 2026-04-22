Juan Manuel Vidal, «El Burro», irá al juzgado en junio por la construcción de narcolanchas
La Fiscalía pide una pena de cuatro años y nueve meses de prisión por un delito de contrabando
Europa Press
Juan Manuel Vidal Padín, alias 'El Burro', irá en junio a los tribunales por un delito de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido tras ser detenido en abril de 2024 en un operativo vinculado al narcosubmarino 'Poseidón'. El arousano quedó en libertad después de pasar a disposición judicial.
La audiencia preliminar está fechada para el 12 de junio a las 12.30 horas en el Juzgado de lo Penal número de 2 de Pontevedra.
El Ministerio Público solicita para Vidal Padín por este delito la pena de cuatro años y nueve meses de prisión, así como una multa de 2,5 millones de euros. Esta será la primera vez que Vidal Padín se siente en el banquillo tras estar en el punto de mira de las fuerzas policiales desde hace tiempo.
En el operativo policial, vinculado al narcosubmarino 'Poseidón' localizado en la ría de Arousa en marzo de 2023, se produjo un registro en una nave en Vilaxoán, cuyo administrador único era Vidal Padín.
En el inmueble fueron localizadas varias embarcaciones consideradas ilegales y el arousano fue detenido. Sin embargo, quedó en libertad tras pasar a disposición judicial y la investigación continuó por un delito de contrabando.
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