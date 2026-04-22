El Concello de Cambados retoma la investigación sobre los caminos en disputa en Vilariño

El Concello de Cambados ha retomado el expediente de investigación de la propiedad caminos en dispusta de Vilariño, y que están siendo objeto de una recogida de firmas por parte de la asociación O Batuqueiro. No obstante, no será algo inmediato, como reconoce el alcalde, recordando que se trata de procesos «muy complejos y largos» con el contraste de pruebas entre ambas partes, además de la consulta de otras fuentes.

Por ahora, el Ayuntamiento ha pedido información al registro de la propiedad y ha revisado la documentación reunida por el par de vecinos que llevan 20 años peleando para que se reconozca la titularidad pública de los respaldo y que ahora cuentan con el respado de la entidad. «No va a ser fácil porque además, ha pasado mucho tiempo, no es algo reciente y una de las cuestiones claves en estos procesos es la existencia de usos público y en este caso ya se perdieron», explica el regidor.

Los técnicos tendrán que evaluar toda esta documentación y también la que aporte la propiedad de la Casa dosMaza, la Fundación Condado de Taboada , a la que estos vecinos acusan de haber ido «usurpando» con los años tramos de pasos «históricos», de Cuíña y A Piedade.

«Si el informe de indagación determina que son públicos, habría que seguir el mismo procedimiento que en O Corgo para su inclusión en el inventario de caminos municipales, con lo que esto conlleva de notificación a las partes, audiencia... En caso contrario no habría más que hacer», detalló el regidor.

Destaca que se trata de expedientes «complejos y muy largos» hasta el punto de que incluso pueden superar la capacidad de la administración local y acaban teniendo que acudir a un perito externo, como ya sucedió con O Corgo. En este caso se reconoció una parte pública, pero el vecino que asegura ser propietario de los terrenos recurrió ante los tribunales la inclusión en el inventario municipal. De hecho, el juicio se celebró hace unas semanas.

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Pero además, como en cualquier discrepancia, «siempre hay documentos contradictorios» que requieren de análisis en profundidad. Cabe recordar que los vecinos de Vilariño que impulsaron las acciones para reclamar el paso público defienden que hace unos 20 años se empezaron a levantar cierres con muros y portales por parte de los dueños del histórico predio hasta el punto de integrar en el mismo tramos del camino de Cuíña e íntegramente el de A Piedade, que conectan la Fonte das Cortiñas y la capilla de San Antón de A Modia. n