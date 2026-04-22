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La comarca celebra el Día del Libro entre novelas, poesía y lectura pública

Pontecesures, Vilagarcía y Rubiáns acogen presentaciones literarias y actividades para reivindicar el valor de los libros y de sus autores

Candido Duro presentará su primera novela en Pontecesures.

Candido Duro presentará su primera novela en Pontecesures. / FdV

Diego Doval

Vilagarcía

La comarca vivirá estos días una intensa programación con motivo del Día del Libro, con propuestas que combinan presentaciones literarias, poesía y actividades de animación lectora. Una de las citas destacadas será este jueves 23, a las 20.00 horas, en la biblioteca municipal de Pontecesures, donde el escritor local Cándido Duro Domínguez presentará «Próxima estación», su primera novela y séptimo libro. Tras una trayectoria centrada en la poesía en gallego, el autor da ahora el salto a la narrativa con una obra concebida durante tres años en sus viajes en tren entre Pontecesures y Vigo, y articulada como un diálogo interior del protagonista entre el ferrocarril y el Sepe.

También el 23 de abril, la asociación A Mesa das Verbas instalará una carpa en la Praza de Galicia de Vilagarcía, de 11.00 a 14.00 horas, para acercar la lectura y la escritura a la ciudadanía y celebrar una fecha simbólica para el mundo del libro.

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La agenda continuará el viernes 24 con otra doble cita. En el Centro Sociocultural de O Souto de Rubiáns, a las 19.30 horas, Manuel Losada presentará «La sombra de Carmen», una de sus dos nuevas novelas, en un acto que finalmente se traslada a Vilagarcía tras no prosperar su intención de celebrarlo en Boiro. Ese mismo día, en el Auditorio de Vilagarcía, el grovense Queco Fresco dará a conocer su poemario «Feridas espidas», un regreso a la poesía en gallego con una propuesta definida por el propio autor como un viaje emocional «sin ornamentos ni tecnicismos».

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