El artista Antoni Miralda muestra su arte en la histórica Cerería Diéguez de Pontecesures

Antoni Miralda (Barcelona, 1942) es uno de los más populares, laureados y versátiles artistas españoles, con exposiciones en salas como el Museo Reina Sofía y galardones como el prestigioso Premio Velázquez.

Uno de sus últimos proyectos es «Romería Update», que presenta mañana a las 18.00 horas en Cerería Diéguez, fundada en Pontecesures en el año 1838, cuando nadie podía imaginarse que en 1925 iba a convertirse en ayuntamiento propio.

Aquella que se convirtió en la única fábrica diseñada exclusivamente para ser cerería, con tienda abierta al público en la ciudad de Pontevedra, está especializada en los exvotos en moldes de madera, metal o escayola para representar diferentes partes del cuerpo y animales, siendo utilizados por los fieles cristianos como agradecimiento ante los santos o a modo de petición de favores a los mismos.

Joaquín Diéguez, en la tienda de Pontevedra donde vende los artículos de su cerería. / Rafa Vázquez

Está dirigida por Joaquín Diéguez Quintas, que va a encargarse personalmente de la presentación de Antoni Miralda, además de elaborar junto a él alguna obra con la que fusionar el trabajo del artista catalán y la labor de la cerería pontecesureña.

Así lo explica el propio Diéguez, quien anima al conjunto de la sociedad a asistir a este acto en la cerería que regenta, dedicada a la fabricación artesanal de velas, tanto las tradicionales, de mano, como las empleadas en las procesiones, las cuales se hacen utilizando un noque hexadecagonal de cuatro metros de diámetro, que al parecer es el más grande que se conserva.

José Diéguez Sueiro, el fundador de la cerería. / FdV

El pontecesureño conoció a Miralda de la mano del Museo de Pontevedra, hace un par de años, y después tuvo la oportunidad de mostrarle la cerería pontecesureña en una visita privada también participada por Santiago Olmo García (Madrid, 1958), el fotógrafo, crítico de arte, profesor universitario y comisario de exposiciones que dirige el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).

«A Miralda le encantó tanto la nave como nuestro proyecto, planteándome la posibilidad de que pudiéramos colaborar en algún trabajo», explica Diéguez.

Y eso es lo que van a hacer en esta cita, «presentando juntos ese proyecto de Romería Update que Miralda está mostrando por toda Galicia y está relacionado con diferentes creencias espirituales o religiosas de la comunidad».

Antoni Miralda. / Quique García

La idea es exponer el trabajo de las dos partes, de ahí que Miralda y Diéguez vayan a crear un exvoto ante la mirada de los presentes, «como si fusionáramos nuestras obras», esgrime el pontecesureño.

Pero eso no es todo, sino que se harán exvotos relacionados con la gastronomía, que conforma el eje central de la obra del artista de Tarrasa, y se emplearán moldes que no se utilizan en la cerería desde hace más de medio siglo. Piezas únicas que van a presentarse en sociedad junto a moldes empleados en la histórica fábrica de Cerámica Celta.

Ni que decir tiene que Joaquín Diéguez Quintas se muestra especialmente ilusionado con esta experiencia y muy agradecido por el interés mostrado por Antoni Miralda, formado en París y Nueva York y creador, en los años noventa, del concepto «comida como cultura».

Aquello lo llevó a impulsar el Food Cultura Museum, un «museo sin paredes» en el que explorar, coleccionar, preservar, documentar y difundir las conexiones entre comida, cultura popular y arte.

Con exposiciones en Venecia, Hannover, París, Londres, Nueva York, Miami, Milán, Caracas, Lima, Bogotá, Montevideo, Buenos Aires, Atenas, Berlín y Roma, entre otras partes del mundo, Miralda se centra ahora en el desarrollo del proyecto «Romería Update» antes citado, una mezcla de performance y alimentación a caballo entre Galicia y Madrid.

Se trata de una revisión del espacio ritualista que se centra en la devoción, confrontando lo sacro y lo pagano y reinterpretando las tradiciones populares a través del arte contemporáneo y la cultura alimentaria.

De este modo propone una relectura contemporánea del concepto de peregrinaje e investiga sobre la interacción entre rituales, comida, cultura de masas y turismo.

En definitiva, que su presencia en Pontecesures se antoja una inmejorable oportunidad de conocer de cerca la vida y obra de Miralda, capaz de desarrollar su trabajo «en torno al objeto, el ceremonial, las intervenciones en el espacio público, el monumento, la comida y el concepto Food Cultura».

Dicen de él que «su forma de entender y relacionarse con el arte desafía cualquier clasificación», destacando que «su trabajo se caracteriza por un arraigo al contexto social y por una investigación particular del papel omnipresente de los alimentos, activando a través de su obra un amplio diálogo e intercambio cultural».

Aunque no es su único proyecto relevante, ni mucho menos. También es de destacar «Honeymoon Project (1986-92)», con el que celebra «la boda simbólica entre la Estatua de la Libertad de Nueva York y el Monumento a Colón de Barcelona, explorando el intercambio cultural y culinario entre el Nuevo y el Viejo Mundo y generando una reflexión sobre los símbolos antagónicos de la conquista y la libertad».