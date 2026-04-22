Medio ambiente
Arousa Moza celebra la Semana de la Tierra con el proyecto internacional Eco-Art
La programación incluye actividades gratuitas en Vilagarcía, Vilanova y Ribadumia
Arousa Moza celebra del 21 al 26 de abril su «Semana de la Tierra», una iniciativa con actividades medioambientales y de ocio abiertas a toda la población coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra. La propuesta se enmarca en el proyecto internacional «Eco-Art», que reúne en el albergue de As Sinas, en Vilanova, a jóvenes de Rumanía, España, Italia y Estonia dentro de un intercambio financiado por Erasmus+.
La programación comenzó con una limpieza en la playa canina de O Castelete y continuará el viernes con una yincana ecológica en los parques de Vilagarcía. El sábado, el Parque Umbrío acogerá juegos, talleres, hinchables y un mural colectivo, mientras que el domingo la cita concluirá con la Ruta da Pedra e da Auga y un picnic comunitario. Todas las actividades son gratuitas, con inscripción previa.
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