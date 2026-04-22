La Anpa del Centro de Educación Especial reúne más de 5.000 firmas para reclamar un centro de día y una residencia

La Anpa del Centro de Educación Especial de Vilagarcía ha convertido su campaña de recogida de firmas en un altavoz comarcal para reclamar una respuesta urgente a la falta de recursos asistenciales para las personas con discapacidad una vez finalizan su etapa escolar. La iniciativa sumó el pasado domingo un impulso decisivo durante la celebración del Solifest, donde las integrantes de la asociación permanecieron recogiendo apoyos entre las 11.00 y las 21.00 horas y lograron añadir 1.300 rúbricas más a una movilización que ya alcanza las 5.000 firmas. Entre ellas figuran las del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el diputado provincial Javier Tourís.

La presidenta del Anpa, Conchi Ventoso, explica que la intención del colectivo es mantener abierta la campaña durante lo que resta de abril para ampliar todavía más el respaldo social antes de dar el siguiente paso institucional. Ese paso será acudir al Concello de Vilagarcía con el objetivo de abrir la puerta a una reunión de la Mancomunidade do Salnés, al entender que se trata de una necesidad que desborda el ámbito local y afecta a familias de toda la comarca. «El cole abarca toda la comarca y afecta a familias de toda la comarca», resume Ventoso.

La demanda de las familias por impulsar un proyecto de envergadura, con capacidad real de respuesta y visión de futuro. La propuesta que defiende la Anpa incluye un centro de día y una residencia de dimensiones suficientes para cubrir una necesidad que consideran ya evidente. En la actualidad, los usuarios del Centro de Educación Especial, que son 60, solo pueden permanecer en el colegio hasta los 21 años. A partir de esa edad, muchas familias se encuentran con que no existen plazas públicas disponibles para garantizar la continuidad asistencial. «Ya hay muchas familias que tienen a sus hijos en casa porque no disponen de plazas públicas», advierte la presidenta del colectivo, que asegura conocer casos de personas que llevan dos años en sus domicilios después de salir del colegio.

Los usuarios del Centro de Educación Especial ven cesada su asistencia a los 21 años. / Iñaki Abella

A esta situación se une, según denuncia la Anpa, la escasa rotación en los centros de día existentes, donde las plazas se conceden con carácter vitalicio, reduciendo al mínimo la entrada de nuevos usuarios. Por eso, las familias rechazan una solución limitada o de pequeño alcance. «Centros de día de 20 personas ya hay y están totalmente llenos», señala Ventoso, convencida de que repetir ese modelo solo serviría para aplazar el problema. El planteamiento de la asociación pasa por un centro de día con capacidad para entre 50 y 80 personas y una residencia para 100 o más, con espacio exterior, jardín y huerto, en una parcela bien comunicada y pensada para prestar servicio durante años.

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El colectivo de familias sostiene que la urgencia no solo afecta a los 60 alumnos del centro vilagarciano, sino también a otros jóvenes con necesidades similares escolarizados en centros ordinarios. Mientras el proyecto madura, las familias reclaman además una solución transitoria para que nadie se quede sin atención. En ese sentido, piden a la Xunta que convierta en públicas plazas que hoy son privadas, como ocurre en recursos ya existentes y con disponibilidad. La estimación que manejan apunta a cerca de 50 personas sin plaza. «No solo vamos a pedir que se haga un centro ya, pero tiene que haber una transición para que la gente no se quede en casa», resume Ventoso.