Advertencia a los viticultores: el mildiu aparece en los viñedos y obliga a aplicar tratamientos

Ahora si. Los tratamientos preventivos realizados hasta ahora eran solo aconsejables en algunas parcelas, y del todo innecesarios en la mayoría, pues el mildiu que todos los años por estas fechas preocupa a los viticultores no había hecho acto de presencia. Pero las cosas han cambiado en los últimos días e incluso en las últimas horas, por lo que puede decirse que el temido hongo ya está aquí.

Esto significa que, sin más demora, es necesario recurrir a los tratamientos fungicidas con urgencia y renovar aquellos que se hayan aplicado en las últimas semanas.

Las tímidas precipitaciones de días pasados, la subida de las temperaturas nocturnas, las nieblas y/o el desarrollo fenológico de los viñedos hacen que la situación en los mismos vaya a resultar a partir de ahora especialmente delicada.

Tanto es así que la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA), dependiente de la Diputación de Pontevedra, ha emitido esta misma mañana un boletín informativo de carácter extraordinario alertando de la situación y recomendando la aplicación de los tratamientos fitosanitarios correspondientes.

«Si la renovación de los tratamientos antimildiu no se ha realizado aún , debe efectuarse cuanto antes», remarcan los técnicos.

Aplicación de tratamientos fitosanitarios, la semana pasada. / Iñaki Abella

Eso sí, «empleando siempre la dosis que figura en la etiqueta de los productos, nunca superándola, usando boquillas antideriva y respetando siempre la máxima de no tratar en condiciones de viento superior a 11 kilómetros por hora», advierten desde la EFA, tras haber constatado hace días que, como advirtió FARO, había viticultores incumpliendo este tipo de normas y, con ello poniendo en peligro tanto el medio ambiente como la salud pública.

Esos y otros requisitos tendrán que estar muy presentes en la mente y el proceder de todos los viticultores durante los próximos meses, mientras se lleve a cabo la campaña de tratamientos fitosanitarios para atajar tanto el avance del mildiu como del oidio, la botritis, black-rot o cualquier otra plaga o enfermedad que pueda amenazar la producción.

De momento, como queda dicho, lo que preocupa es el mildiu, detectado ya en parcelas de las subzonas productoras de Condado, O Rosal y Val do Salnés, en este caso con manchas localizadas en casi todas la parcelas inspeccionadas por los técnicos de Areeiro.

Investigadores que saben que la lucha contra el mildiu de la vid «exige la aplicación de fungicidas a intervalos regulares», y que «esta aplicación reiterada limita el objetivo de racionalizar el control con el fin de reducir posibles efectos negativos para el medio ambiente».

Aplicación de tratamientos en condiciones de viento desfavorables. / Iñaki Abella

Algo en lo que abundan desde la Denominación de Origen Rías Baixas, sabedores de que «las condiciones climatológicas de Galicia, con alta humedad relativa y temperaturas suaves, favorecen el desarrollo de hongos», como los responsables del mildiu, la podredumbre gris e incluso el oidio, aunque éste que «en años cálidos provoca también pérdidas considerables, sobre todo en algunas zonas del interior», como Ribeiro y Ribeira Sacra, aunque con menos importancia en la fachada atlántica, debido a las condiciones que necesita para su desarrollo.

Pero también son conscientes en la DO de que los tratamientos utilizados año tras año «se vuelven cada vez menos eficaces y no presentan el resultado que se espera de ellos».

De ahí la importancia de «caracterizar y conocer la concentración de esporas de estos hongos, en cada zona vitícola en particular, y saber si realmente existen razas diferentes dentro de cada uno de ellos, con distintos niveles de agresividad».

La primera mancha en la parcela de seguimiento de A Modia. / EFA

De este modo puede determinarse «el riesgo real de aparición de estas enfermedades» y, en consecuencia, será posible seguir abundando en la reducción del número de tratamientos fitosanitarios y en su aplicación de una forma «más racional y eficaz».

Se trata así de «contribuir al aumento de la rentabilidad del cultivo, ahorrando en productos fitosanitarios y disminuyendo pérdidas de cosecha, además de reducir el impacto ambiental».

En relación con esto, hay que destacar que Rías Baixas se ha demostrado una de las Denominaciones de Origen con mayor grado de éxito en lo que a lucha contra el mildiu se refiere.

La creciente profesionalización del sector permite combatir estas y otras plagas cada vez con más eficacia, aún empleando menor cantidad de productos químicos.