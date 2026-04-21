Casi una treintena de centros participarán en el Festival de la Francofonía de Vilanova

Vilanova volverá a acoger una nueva edición del Festival de la Francofonía, un evento que reúne a institutos de toda Galicia y sus alumnos para celebrar unas jornadas dedicadas al país vecino, centradas en su lengua, pero también en su cultura y en su historia. En esta edición, que será la del 15 aniversario, participarán un total de 29 centros escolares de toda la geografía gallega, entre ellos el anfitrión, el IES A Basella.

En ese centro fue donde dio muchos años clase la profesora Nieves Vecilla, alma mater de esta iniciativa que reunirá a unos 2.000 escolares en Vilanova entre el 4 y el 5 de mayo próximo. Hoy jubilada, Vecilla sigue siendo la encargada de organizar este evento que cuenta con la colaboración del Concello de Vilanova y que, este año, tiene como principal novedad la gran cantidad de centros que han querido sumarse, dejando a varios en lista de espera de cara a ediciones futuras.

Al igual que en años anteriores, la llegada de varios de los centros escolares será el lunes día 4, jornada en la que visitarán la casa museo Valle-Inclán para ampliar sus conocimientos sobre la figura del escritor, y viajarán en catamarán por la ría de Arousa. Los centros que lleguen en esta jornada pasarán la noche en el Multiusos, lugar en el que se va a celebrar al día siguiente el encuentro, una fiesta de la francofonía que incluirá canciones, gastronomía y cultura francesa durante una jornada muy intensa para todos los participantes.

Noticias relacionadas

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, destaca la magnitud del evento que acoge su municipio, donde se reúnen 29 centros y más de 2.000 alumnos, «cifras que lo convierten en uno de los eventos escolares más importantes de Galicia».