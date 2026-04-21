Evento solidario
El Solifest espera, como mínimo, doblar la recaudación del año pasado en favor del centro Princesa Letizia
La cita organizada por la asociación Breogán reunió a miles de personas en O Piñeiriño | Amencer Aspace dará a conocer la cifra de lo recaudado en próximos días
La tercera edición del Solifest confirmó el pasado domingo que la cita organizada por la asociación de vecinos Breogán de O Piñeiriño se ha convertido ya en mucho más que un festival solidario. El barrio vilagarciano reunió a miles de personas a lo largo de toda la jornada en una convocatoria que, además de su carácter benéfico en favor de los usuarios del centro Princesa Letizia, de Amencer-Aspace, volvió a reivindicar la integración como seña de identidad de una celebración que no deja de crecer.
A la espera de concretar en los próximos días la recaudación definitiva, la organización hace un balance rotundamente satisfactorio de una edición que superó con claridad todas las expectativas. Pedro Falcón, portavoz de la asociación vecinal, resumía así el sentir general: «La valoración es más que positiva». No era para menos. La afluencia de público fue constante desde el inicio y convirtió O Piñeiriño en un hervidero durante doce horas de actividad, a las que hubo que añadir un largo trabajo previo y posterior. «Fueron unas 18 horas de trabajo. La fiesta duró 12 horas, pero hubo mucho trabajo antes y después», explica.
El crecimiento del Solifest se dejó sentir en cada rincón del recinto. «Solo se veía gente. Fue como na Festa da Auga en seco», señala Falcón al recordar la animación permanente en el mercadillo, la zona de tatuajes, el espacio gastronómico o los cortes de pelo solidarios, que no dejaron de funcionar en toda la jornada. La impresión de lleno absoluto también se reflejó en los datos de consumo y participación. Solo en las barras de la organización se despacharon 16 barriles de cerveza y las tapas se agotaron a las cuatro de la tarde, obligando incluso a preparar una segunda ronda de potaje.
Para los organizadores, esta respuesta convierte la de 2026 en la edición «más multitudinaria de largo» de las tres celebradas hasta ahora. Y no solo por el número de asistentes, sino también por el ambiente generado. Falcón habla de «un desborde muy familiar, un desborde bajo control», en una jornada en la que las redes sociales también jugaron un papel importante como altavoz del evento, animando a muchas personas a acercarse a O Piñeiriño a medida que avanzaba el día.
Con ese respaldo ciudadano, la organización confía en que la recaudación final supere con amplitud la conseguida en la segunda edición. De hecho, Pedro Falcón no duda de que, como mínimo, se doblarán los 8.000 euros reunidos entonces. Pero más allá de la cifra económica, el Solifest volvió a dejar una imagen de profundo valor humano. «La clave de este evento es que la integración fue absoluta», recalca el portavoz vecinal.
Ese espíritu encontró su momento más emocionante en uno de los instantes vividos junto al escenario. «El momento en el que lloramos todos en la zona de control fue cuando Maneiro subió a un usuario. Fue brutal», recuerda Falcón. Una escena que resume el verdadero sentido de un Solifest que volvió a ser, por encima de todo, una gran fiesta de convivencia, solidaridad e inclusión. Con mención especial, además, para el trabajo de Ricardo González, director técnico de solo 17 años, cuya labor fue destacada por la organización al frente de un montaje de enorme complejidad y recursos limitados.
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