Renovación del alumbrado
Setga llevará hasta Carril las «sea birds» del paseo marítimo
La empresa instalará media docena de báculos ornamentales, cuatro de ellos de doble brazo
A.M.
El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa ha confiado la segunda fase del proyecto de renovación del alumbrado público del paseo marítimo a la empresa Setga, que es la que ya está trabajando actualmente en la primera fase.
En la ampliación, se instalarán seis farolas, cuatro de doble brazo y otras dos sencillas, entre el hotel Carril y esta localidad. En todos los casos, serán las «sea birds», o «aves marinas», el diseño exclusivo ideado por el escultor local Elías Cochón para el Ayuntamiento.
Esta segunda fase del proyecto de renovación del alumbrado cuenta con un presupuesto de 48.300 euros, y se financia con remanentes de otros proyectos incluidos en su día en la subvención de 2,5 millones de euros de los fondos Next Generation.
En consecuencia, la obra deberá estar concluida y justificada durante este primer semestre del año, pues de lo contrario el Ayuntamiento se expondría a la pérdida de los fondos no invertidos y a la devolución de los mismos con intereses.
Para esta segunda fase de renovación del alumbrado, el Concello pidió presupuesto a tres empresas (el procedimiento fue por contrato menor, al ser el importe inferior a los 40.000 euros, antes del IVA) y se decantó finalmente por la propuesta de Setga, que además de ofrecer el precio de obra más bajo de las tres se comprometió a ampliar el plazo de garantía de los puntos de luz en cinco años, de modo que en total son 10 años de garantía.
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