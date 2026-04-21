Rías Baixas se sobrepone a la tempestad global y aumenta sus exportaciones

Los últimos meses están siendo muy complejos para el comercio mundial: la constante amenaza de aranceles por parte de Donald Trump, el encarecimiento de los combustibles por la guerra de Irán... Y, a pesar de todo, los vinos de Rías Baixas siguen creciendo en los mercados internacionales.

El Consello Regulador de la Denominación de Orixe Rías Baixas hizo públicos ayer los datos correspondientes a la campaña de exportaciones de 2025, señalando que las ventas en el extranjero crecieron durante dicho periodo tanto en volumen de vino como el valor económico.

El informe añade que la denominación de origen ha mejorado incluso sus resultados en Estados Unidos. Este mercado supone actualmente el 35 por ciento de las exportaciones de Rías Baixas, y ya son 85 las bodegas que venden sus caldos en este país.

Desde el Consello destacan que, «la buena base en comercio exterior en la que se asienta el sector de Rías Baixas tras treinta años de trabajo concienzudo le ha permitido vender 8.648.188 litros, por los que los importadores extranjeros pagaron 67.851.618 euros (precio ex works, o «en fábrica»)».

Reino Unido e Irlanda lideran el crecimiento de ventas en Europa, y Estados Unidos en el continente americano

«A pesar de la situación cambiante en el contexto internacional con la que trabaja el sector de Rías Baixas, este ha conseguido enfrentar la realidad incrementando sus ventas de exportación un 6,68 por ciento en volumen y un 4,42 por ciento en valor durante el año pasado», prosiguen desde el Consello Regulador.

Estas cifras muestran la «resiliencia» de las empresas adscritas a la denominación de origen, con 107 bodegas participando en sus planes de exportación. Los algo más de 8 millones de litros y medio de litros vendidos se traducen en un total de 11.530.917 botellas, que representan el 31,89 por ciento de las ventas totales de los vinos de Rías Baixas. Su precio medio se sitúa en 7,85 euros, 0,17 euros menos que el pasado ejercicio.

El continente americano, con Estados Unidos a la cabeza, continúa siendo el destino de referencia para Rías Baixas, cuyas exportaciones han crecido un 5,03 por ciento en volumen y un 2,18 por ciento en valor, aunque Europa también ha experimentado un incremento notable -liderado por Reino Unido-, concretamente un 12,05 por ciento en volumen y un 10,93 por ciento en valor.

El presidente del Consejo Regulador, Isidoro Serantes, manifiesta su satisfacción por las cifras: «Las bodegas están viviendo unos meses llenos de incertidumbre por la situación geopolítica, los vaivenes del presidente Trump respecto al porcentaje de incremento de los aranceles, las guerras, la crisis energética y de precios… Afortunadamente 2025 se cerró en positivo, y en esos resultados ha tenido mucho que ver el trabajo de los departamentos de exportación de las bodegas, la buena predisposición de las distintas administraciones y la implicación del equipo de promoción del Consejo Regulador, todos alineados en la consecución de este fin».

«Tenemos una hoja de ruta clara, que implica intentar anticiparnos a los cambios que se producen en los mercados. Sabemos que no es una tarea fácil y somos conscientes del peso que suponen las ventas en los mercados de exportación para el desarrollo futuro de esta Denominación de Origen», añadió el presidente de Rías Baixas, Isidoro Serantes.

Los principales destinos

Los diez primeros destinos internacionales concentran el 81,77 por ciento del volumen y el 79,97 por ciento del valor. Estados Unidos ha sido una vez más el principal mercado, seguido como ya es habitual por Reino Unido (con un crecimiento del 8,28 por ciento), Puerto Rico (un aumento del 2,62 por ciento) e Irlanda (con un crecimiento en ventas del 11 por ciento).

Tras estos cuatro países, completan la tabla de principales mercados exterioes de Rías Baixas, por este orden: México, Bélgica, Países Bajos, República Dominicana, Suecia y Alemania.

En esta ocasión, Canadá se desplaza a la undécima posición, tanto en volumen como en valor. El mercado de Estados Unidos, solo, representa el 35 por ciento del volumen con 85 bodegas que venden a dicho país.

De este modo, las bodegas vendieron en la pasada campaña 541.000 litros mas de vino, y facturaron casi 2,9 millones de euros más que en la anterior.

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En el pasado ejercicio, 107 bodegas de Rías Baixas llevaron sus vinos a alguno de los más de 117 destinos internacionales. El secretario general del Consello Regulador, Ramón Huidobro afirmó que, «trabajamos para seguir desarrollando acciones de promoción en nuestros principales mercados de destino, compaginándolo con acciones puntuales en otras localizaciones que suscitan el interés del sector, incidiendo en aquellos aspectos que nos permitan dar a conocer la esencia de nuestro territorio y nuestras gentes, y las cualidades de los vinos».