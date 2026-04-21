La «pradera» de O Ramal estará lista a finales de mayo

Las obras de la remodelación de O Ramal han entrado en su recta final, con la plantación de árboles y la instalación del alumbrado. Así lo ha apuntado este martes el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, tras una visita a las obras del alcalde, Alberto Varela, y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. La intervención ha supuesto una inversión de 1,1 millones de euros.

Ravella explica que una vez finalizada la parte más lenta del proyecto -la instalación de servicios subterráneos, el pavimentado y la construcción de las estructuras horizontales-, las obras avanzarán ahora «a un ritmo acelerado, con cambios diarios, como demuestra la reciente plantación de árboles y la colocación de farolas».

El Ayuntamiento añade que, «la empresa Marconsa, adjudicataria de las obras, cuenta con un plan perfectamente organizado para que los ciudadanos de Vilagarcía puedan disfrutar de esta nueva zona recreativa junto al mar durante la segunda quincena de mayo». Esto implica que esta zona lúdica podría estar abierta ya durante las fiestas de Santa Rita.

Durante la jornada de este martes finalizó la plantación de los árboles y se ha completado la estructura de la cafetería con el hormigonado del tejado. Este miércoles se impermeabilizará el estanque y a lo largo de la semana se finalizará la colocación de las luminarias y se iniciará la instalación del sistema de riego por goteo.

El lunes, si el tiempo lo permite, se pavimentará el callejón de acceso a la avenida Rosalía de Castro y continuarán los trabajos en el interior del pabellón del bar. A partir de la primera semana de mayo, se colocarán los bancos y las papeleras, y se instalarán las pérgolas con su iluminación. La creación del prado y las zonas ajardinadas serán las últimas obras a realizar.

El proyecto de O Ramal es una de las intervenciones más importantes que se desarrollarán en Vilagarcía en el actual mandato municipal. «Se trata de un proyecto muy esperado que iniciará el camino hacia la tan ansiada apertura de Vilagarcía al mar», prosiguen desde el Concello.

Alberto Varela expresó su satisfacción por poder impulsar la recuperación del litoral vilagarciano, especialmente en esta zona privilegiada del municipio. «Esta obra mejorará la conexión entre el parque Miguel Hernández, el paseo marítimo y las playas, creando un amplio corredor verde y una nueva zona recreativa junto al mar para el disfrute de los ciudadanos. Donde antes solo había cemento y coches, a partir de mayo habrá gente y vegetación», indicó.

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Pedro Blanco, por su parte, ensalzó las inversiones que se están realizando con los fondos Next Generation, como es esta.