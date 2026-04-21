O Terrón empieza a tomar forma como futuro foco de bienestar en Vilanova

La visita institucional a la obra del futuro centro de talasoterapia de O Terrón escenificó este lunes el arranque de uno de los proyectos más ambiciosos en marcha en Vilanova. El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, comprobó junto al alcalde Gonzalo Durán, y al diputado provincial y concejal Javier Tourís, el inicio de unos trabajos llamados a transformar este enclave en un referente de bienestar, deporte y turismo sostenible en Galicia.

La actuación cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros, de los que la Diputación aporta 900.000 al amparo de la primera convocatoria del Plan Extra. Durante la visita, López defendió el alcance estratégico de la inversión, al considerar que el futuro complejo será «una obra referencia desde el punto de vista de sostenibilidad, deportivo y turístico». En esa misma línea, destacó además la regeneración de un espacio especialmente simbólico para el municipio. «Es el pulmón verde de Vilanova. Y este talaso complementa perfectamente este espacio. Va a poner en valor todavía más esta zona», señaló sobre O Terrón.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de tres plantas en una zona de equipamientos deportivos, con dos vasos acuáticos, además de sala multiusos, vestuarios y recepción. Pero el alcalde de Vilanova quiso subrayar que la iniciativa va mucho más allá de una piscina convencional. «Ya se ve el volumen que va a ocupar. Dentro de tres o cuatro meses ya nos podremos hacer una idea de lo que va a haber ahí. Una cosa distinta, no es una piscina como las de siempre, es un centro saludable», explicó Gonzalo Durán.

Luis López, Gonzalo Durán y Javier Tourís junto al cartel anunciador de la obra. / Iñaki Abella

El regidor detalló que el futuro equipamiento incluirá también gimnasio, recorrido termal y un tratamiento integral basado en agua de mar. «Es un concepto que aquí no hay», afirmó, antes de señalar que el modelo toma como referencia la experiencia de la localidad alemana de Cuxhaven, municipio hermanado a Vilanova. Según añadió, el agua marina, calentada a unos 30 grados, permitirá desarrollar tratamientos vinculados a afecciones cutáneas y respiratorias, entre otras.

Durán incidió además en la dimensión global del proyecto, que aspira a movilizar hasta 5 millones de euros con la implicación de varias administraciones. A la aportación provincial se suma el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Turismo, y de fondos europeos EDIL. «La empresa está cumpliendo perfectamente y va todo según lo previsto», aseguró el alcalde.

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Operarios de la empresa concesionaria trabajando en el espacio del futuro centro de talasoterapia. / Iñaki Abella

Por su parte, Luis López aprovechó la visita para poner en valor la cooperación institucional con Vilanova a lo largo del mandato, cifrada en 5,4 millones de euros a través de distintos programas provinciales, a los que se añaden inversiones en infraestructuras como la mejora de la carretera de Baión. Un respaldo que, a juicio de Javier Tourís, convierte el inicio de la obra en «un día grande para Vilanova», al confluir tres administraciones en un proyecto llamado a elevar la calidad de vida de la vecindad y a reforzar el atractivo de O Terrón como espacio de salud, ocio y naturaleza.