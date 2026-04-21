O Salnés aborda una hoja de ruta para ordenar el turismo de caravanas y crear más áreas

La Mancomunidade do Salnés ha decidido coger el toro por los cuernos y ha creado un plan estratégico a desarrollar hasta 2028 para el turismo itinerante, el de las autocaravanas. Cumple un doble objetivo: solucionar los problemas que está generando en la comarca la carencia de servicios e infraestructuras, así como una regulación clara en los municipios, y aprovechar la «oportunidad» de un tipo de visitante creciente tras el covid y desestacionalizador.

Concellos como O Grove están trabajando en esta cuestión, que en los últimos tiempos viene generando un debate social y político en la comarca que incluso ha despertado quejas por parte de este colectivo, que se siente injustamente demonizado, porque incívicos hay en todas partes.

Pero el propósito del ente supramunicipal es que los nueve municipios vayan de la mano con esta estrategia común, actuando bajo una única marca de destino como ya hacen con el petfriendly y el slowbusiness. Aún está en una fase muy incipiente, acaban de entregar la propuesta de estrategia a los alcaldes, pero el presidente comarcal, David Castro, confía en obtener el apoyo de todos.

Esta hoja de ruta parte de una auditoría previa que ha permitido obtener un informe de estado de cómo está preparado O Salnés para recibir a este tipo de turismo e incluye una ordenanza modelo, adaptada a la actual normativa y las directrices de la DGT, para su aprobación en los plenos con las modificaciones que puedan interesar en cada caso, y un documento de mejoras a implantar en cada localidad que siga un modelo unificado, además de crear una web específica con toda la información precisa.

Quizás lo más destacado es utilizar los ayuntamientos de interior (Meis, Meaño y Ribadumia) para crear áreas públicas para autocaravanas de tipo disuasorio con posibilidad de pernocta. «Sería interesantísimo porque actuarían como eje vertebrador de la oferta sin colapsar los Ayuntamientos costeros, funcionarían como base del turismo itinerante», explica el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte.

Con la ventaja de que «ofrecen desplazamientos cortos», los visitantes se distribuirían desde ahí por el resto del territorio, como ya hacen ahora, pues «quien visita O Salnés no suele quedarse todo el tiempo en un mismo sitio, visita otros», puntualizó Castro.

Red comarcal progresiva

No obstante, el fin es crear, de manera progresiva, una red comarcal de áreas con la habilitación de nuevos espacios o simplemente mejorando detalles. «A veces se trata de pequeñas cosas, tan sencillas como instalar un código QR en la entrada de un parking para que el visitante sepa si puede aparcar o no o una señalización adecuada, porque si no tienen información y otras cosas, se irán a otro sitio», advierte Mónica Novas, la redactora del plan.

En este punto también entraría en juego que los municipios aprobasen una ordenanza reguladora de límite de horas, las medidas de las plazas, las cuestiones en temas de riesgos ambientales, respecto al vertido de aguas grises y negras... Para esto último hay áreas en Meaño y Sanxenxo, pero consideran que también puede mejorar en muchos aspectos.

Según la redactora, las carencias detectadas provocan que, en muchas ocasiones, los autocaravanistas se guíen por el boca a boca o por aplicaciones que pueden tener información no veraz o desactualizada y «a veces pagan justos por pecadores».

Debilidad más grave

Con todo, consideran necesario crear más lugares para estos turistas, pues la debilidad «más grave» detectada es el déficit de plazas, teniendo en cuenta que sitúan la demanda máxima estival en, por lo menos, 550 plazas donde poder dormir y estar, según datos obtenidos de Turismo de Galicia.

Calculan que hacen falta, por lo menos, 300 más respecto a las 2.027 existentes. Estas salen de las únicas 35 públicas reguladas que hay, entre A Illa y Vilagarcía, y las de los establecimientos privados, que tienen 188 específicas y 1.804 mixtas, las cuales se cubren con el que llegue primero, ya sea alguien con tienda de campaña o con autocaravana. Según Novas, esto se traduce en que «hay entre un 50% y un 60% de autocaravanistas en temporada alta dando vueltas por la comarca sin saber a dónde ir porque no tienen información».

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Desde la entidad aseguran que después del confinamiento se ha registrado un «crecimiento importantísimo» de este de visitante debido a un «cambio de mentalidad en la gente. Antes era algo residual ver autocaravanas, ahora es una tendencia de mercado que ha llegado para quedarse», añadió el gerente. Sin olvidar otros países donde siempre ha habido más tradición, como los del norte de Europa. Pero sobre todo «viajan todo el año y esto es una oportunidad para generar riqueza y bienestar para la comarca», añadió el alcalde de Ribadumia, que ya baraja dos o tres lugares para un área.