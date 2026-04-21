Del 24 de abril al 3 de mayo, O Grove celebra sus primeras jornadas de xiba y choco con diez restaurantes

Un total de diez establecimientos se han sumado a las Xornadas Gastronómicas da Xiba e do Choco que se celebran por primera vez en OGrove, impulsadas por Emgrobes y que pretenden aprovechar el buen clima de esta época del año y el producto local de temporada para incentivar el consumo en el comercio y la hostelería.

Tendrán lugar desde este viernes y hasta el 3 de mayo, con lo cual también lo incluyen como parte de una de sus campañas más tradicionales, la del Día da Nai, para la que están preparando una nueva remesa de descuentos y regalos.

El equipo liderado por José Besada realizó una presentación oficial de esta cita, mostrando una de las muchas propuestas, tapas, sugerencias o menús con choco y xiba que se podrán disfrutar durante las jornadas.

En concreto, fue en uno de los restaurantes participantes, Punta Vendaval, del Eurostars Louxo Talaso, situado en A Illa da Toxa, que ha ideado una fusión de la cocina tradicional con notas de innovación «utilizando producto fresco y de calidad y con predominio del choco, como el arroz con choco y alioli, pambao negro con tempura de choco y verduritas confitadas con salsa de lima y cilantro y croquetas de choco en su tinta con alioli de ajo negro y lechuga deshidratada», explicaron desde la organización.

A la nómina de restaurantes participantes se suman: Restaurante Sal de Allo, Jueso de Caña, Punta Vendaval, Bruma, Asador Cova do Trasno, tapería Afuego, taberna Furtivos, Canta Claro, Herlogón y Plaza.

Emgrobes anima a los «amantes de estos productos y de la buena gastronomía» a acercarse a O Grove del 24 de abril al 3 de mayo para disfrutar de recetas que «mezclan productos de la tierra y del mar con los que gozar de maravillosas sorpresas gastronómicas».

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Desde la entidad explican que las acciones promocionales continuarán después, en la segunda quincena de mayo con la segunda edición de las jornadas gastronómicas «O Grove Azul», que pretenden «incentivar a los vecinos y visitantes para que acudan a disfrutar de todo lo que nuestro municipio puede ofrecer».