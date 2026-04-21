Meis recurre al GDR para recuperar su patrimonio

El Concello de Meis ha recurrido a la financiación del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) para recuperar parte de su patrimonio. En este caso, el Concello invertirá unos 8.000 euros en rehabilitar un cruceiro situado en la zona de A Lomba, rehabilitación que será acometida por la empresa Citania. El cruceiro que se va a rehabilitar en las próximas semanas sufrió en los últimos años varios golpes importantes y el objetivo de la actuación no es solo que vuelva a lucir como anteriormente, sino también realizar una serie de obras que sirvan para proteger este elemento patrimonial.

Así lo reconoce la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, que indica que la actuación va a servir para recolocar la base, protegerlo de manera adecuada y colocar un bordillo de adoquín que sirva para protegerlo de posibles impactos que ya ha sufrido y que le han dejado tocado. «No es la primera vez que recurrimos a fondos del GDR para recuperar el patrimonio municipal, no será la última», reconoce Giráldez, antes de recordar que el pasado año «pudimos rehabilitar un peto de ánimas que se encuentra en la parroquia de Paradela».

Además del de A Lomba, el Concello de Meis está tramitando otra ayuda para rehabilitar un cruceiro en la parroquia de San Tomé. Este cruceiro perdió su parte superior en un desgraciado incidente después de haber sido restaurado. Una máquina municipal se encontraba trabajando en las inmediaciones de este elemento patrimonial cuando enganchó un cable de teléfono que, al romperse, se llevó por delante la parte superior del cruceiro. Con la subvención que ha comenzado a tramitar el Concelo de Meis se espera poder rehabilitar la parte de arriba de este bien patrimonial y no se descarta acometer otras actuaciones similares en el futuro.

No es Meis el único municipio de la comarca de O Salnés que ha recurrido al GDR para recuperar una parte de su patrimonio. A Illa también ha solicitado una ayuda para rehabilitar el cruceiro que se encuentra en la calle del mismo nombre y que resultó dañado en un acto vandálico en plenos carnavales de 2023. El Concello abrió una investigación al respecto para tratar de dar con los causantes del estropicio, pero nunca se consiguió identificarlos. También buscó varias fórmulas para la rehabilitación del mismo.

EBAR en Silvoso

Meis también ha adjudicado la dirección de obra para la eliminación de una fosa séptica y la ejecución de una EBAR en Silvoso, en la parroquia de San Salvador de Meis. La obra, que había quedado desierta en un primer momento, será ejecutada por la empresa Covsa finalmente y consistirá en la eliminación de una fosa séptica próxima al centro social que no solo estaba provocando problemas de olores y vertidos, sino que ya había recibido varios requerimientos por parte de Augas de Galicia instando al Concello a encontrar una solución. La obra, que tendrá un coste superior a los 100.000 euros, también será posible gracias a la colaboración del propietario de la parcela, que cedió el terreno sin problemas para acabar con una situación que no gustaba a nadie en el municipio.

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Giráldez insiste en la necesidad de acometer esta actuación para acabar con "una situación que no nos gustaba y que se ha extendido por demasiado tiempo y que, al fin, se va a poder solucionar".