Desirée Vila será la madrina de la Carreira de Leo este año

La atleta paralímpica viguesa Desirée Vila será la madrina de la edición 2026 de la Carreira de Leo, el evento deportivo que se celebra en Meis el próximo mes de octubre con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de enfermedades raras. Así lo reconoce la organización de la prueba en sus páginas en redes sociales, señalando «el privilegio de contar con una madrina excepcional, símbolo de compromiso, superación e inspiración».

Para la organización, Vila es un ejemplo de resiliencia, ya que, después de ser amputada por una negligencia médica tras un accidente practicando gimnasia acrobática, consiguió reinventarse y convertirse en un referente del atletismo adaptado. De hecho, su impacto va mucho más allá del deporte, ya que actualmente está presentando junto a Juan Manuel Montilla, más conocido por el sobrenombre de El Langui, el documental «Ganas de Vivir», un emotivo relato de superación que transmite valores como el perdón, la inclusión y la fuerza de seguir adelante con esperanza ante las adversidades. Se trata de una apuesta por referentes por parte de la organización que, en esta edición, está trabajando en convertir la Carreira de Leo en más inclusiva, creando espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje.

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La Carreira de Leo también ha dado a conocer uno de sus dos objetivos de este año, al que se le dedicará el 50% de la recaudación. Será para la investigación del síndrome CTNNB1, una enfermedad genética rara que afecta al habla, la movilidad y el desarrollo cognitivo y para la que todavía no se ha descubierto ninguna cura, aunque la investigación ya ha comenzado a abrir puertas. En Galicia hay cuatro niños diagnosticados con este síndrome en Baiona, Lugo, Carballo y A Coruña, cuatro niños que desde la organización insisten en que «no son cifras, son vidas» por eso esperan volver a repetir este año las cifras alcanzadas durante la edición de 2025, en la que participaron cerca de 2.500 personas en la carrera y en la andaina y se recaudaron unos 40.000 euros.