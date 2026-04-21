Las cuentas pendientes de la seguridad vial en el área deportiva de Fontecarmoa

La implantación del sentido único de circulación en la calle Adolfo Pedrido Morla (la subida al complejo deportivo de Fontecarmoa) mejoró mucho la seguridad de las personas que van a pie a la zona deportiva; pero a cambio empeoró la de la quienes caminan por la pista de servicio de la vía rápida o van en dirección a Sobradelo por el puente del Vial del Puerto.

Los riesgos para la seguridad vial se producen por la escasez de iluminación pública, y por la falta aceras y arcenes para el tránsito seguro de los peatones en la zona inmediatamente posterior a la piscina municipal. Esta situación es ya antigua, pero se ha agravado en los últimos meses, puesto que al establecerse el sentido único en la subida de Adolfo Pedrido, todos los vehículos que salen del complejo deportivo lo hacen hacia la rotonda del Vial del Puerto o la calle Marxiada (Sobradelo).

El problema es especialmente grave en otoño e invierno, cuando hay menos horas de luz solar, puesto que al ser muy deficiente el alumbrado público en esa zona inmediatamente posterior al complejo deportivo, la visibilidad que tienen los conductores es escasa.

El problema se agrava sobre todo los sábados por la tarde-noche, coincidiendo con los partidos de baloncesto

Las quejas son más habituales durante las tardes del fin de semana -sobre todo, los sábados-, cuando coinciden los partidos en los pabellones de Fontecarmoa y hay más afluencia a las pistas de tenis, la piscina y el gimnasio municipales. En esos momentos, muchas personas se ven obligadas a aparcar en la pista de servicio de la vía rápida o en el entorno del puente del Vial del Puerto, y al terminar los partidos, ya de noche, tienen que regresar al coche por el lateral de la calzada (al no haber acera ni arcén), con el agravante de la mala visibilidad por falta de luz.

El muro del colegio

El Ayuntamiento de Vilagarcía explicó ayer, a preguntas de FARO, que adoptó la medida del sentido único en Adolfo Pedrido tras proponer a la Consellería de Educación el retranqueo del muro del colegio de O Piñeiriño, y obtener de la Xunta la callada por respuesta.

Ese retranqueo permitiría compatibilizar el tráfico en los dos sentidos con una acera lo suficientemente ancha para los peatones, con lo que no sería necesario desviar el paso de los vehículos hacia la vía rápida o la calle Marxiada. Pero, ante el silencio de la Xunta, el Ayuntamiento optó, en septiembre pasado, por habilitar un paso peatonal ancho en la subida de Adolfo Pedrido, sacrificando a cambio un carril de circulación. «La medida del carril único fue ampliamente celebrada por toda la comunidad escolar», señalan en Ravella a preguntas de FARO.

Dos coches circulan por el vial de acceso a la vía rápida. / Iñaki Abella

En el Ayuntamiento admiten que el cambio ha generado otros inconvenientes, pero matizan que en el caso de la pista que lleva a la vía rápida, «es un vial de servicio, no una calle propiamente dicha», lo que explicaría la falta de servicios urbanos como son las aceras o el alumbrado público (que termina en la casa más próxima a la piscina). Esa pista, muy sinuosa y estrecha (en un tramo que salva un arroyo no pasan dos vehículos en paralelo) es muy empleada como aparcamiento los días de partido en Fontecarmoa.

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En el caso de la calle Marxiada, desde Ravella recuerdan que el Ayuntamiento ha reformado recientemente la calle, y que se adoptaron medidas de calmado de tráfico, precisamente para mejorar la seguridad vial, pero que sería inviable habilitar una acera continua por los anchos variables. Precisamente, el Concello habilitó tras la pavimentación una pequeña bolsa de aparcamiento en esa zona, pero para llegar a ella desde el pabellón hay que pasar por un recodo poco iluminado y sin aceras ni arcenes. En todo caso, el Ayuntamiento insiste en que la solución ideal sería retranquear el muro del colegio, «pero la Xunta sigue sin contestar a día de hoy».