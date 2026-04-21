La Festa do Albariño de Cambados trae a ROA, Luar La L y La Pantera en su única fecha en Galicia

La Festa do Albariño de este año contará con los puertorriqueños ROA y Luar La L y el canario La Pantera la noche del 31 de julio en la plaza de Fefiñáns, siendo las únicas fechas que ofrecerán en Galicia. Será el único concierto de pago y las entradas saldrán a la venta este viernes. Como ya viene siendo habitual con la propuesta de música urban pensada para los más jóvenes, habrá una venta directa en la Casa da Calzada, pero este año hay novedades.

El concejal de Festexos, Tino Cordal, explica que con la nueva normativa autonómica sobre la venta de bebidas energéticas, los menores de 16 años deberán ir acompañados de una persona mayor de edad al concierto. Otra cuestión es que se hay nuevos límites en el número máximo de entradas que se pueden comprar, tras detectar en años anteriores un mercado de reventa con precios desorbitados.

La venta de localidades se abrirá este viernes, a las 16.00 horas, en https://www.entradas.com/ y también en la oficina de turismo de Cambados, poniendo a disposición del público 600 (350 y 250, respectivamente), a un precio de 35 euros y solo podrán comprarse dos por persona.

En el caso de quienes opten por la venta directa, deben saber que solo estarán disponibles para vecinos residentes en Cambados y para que cuente, así debe constar en su DNI. Además, los cambadeses no tendrán que pagar gastos de gestión.

Una vez agotada la remesa promocional, el precio subirá a los 55 euros y con un máximo de compra de seis. Cordal indica que la promotora baraja la posibilidad de ofrecer una franja de «early entry» (acceso anticipado), un beneficio del que también podrán disfrutar los vecinos de la localidad.

Los precios son más elevados que en ediciones anteriores, reconoce el concejal, señalando el incremento de costes de los cachés. Será el único concierto de pago de un cartel musical para la Festa do Albariño en el que se gastará «lo mismo que el año pasado» y que, al contrario de las ediciones más recientes, volverá a empezar el miércoles, en lugar del martes. «Ya tenemos prácticamente todo cerrado», añadió Cordal, recordando que también contarán con Mondra a través del plan de +Música de la Diputación de Pontevedra.

También confirmó que todos serán en la plaza de Fefiñáns, rechazando las reclamaciones de la Asociación Amigos de Fefiñáns e incluso de su socio de gobierno del BNG de trasladar algunos de los más multitudinarios a O Pombal.

«Ya lo intentamos y es demasiado estrecho, por eso se marchó el Festival Son do Mar da Meaño. También teníamos quejas del Colectivo Ecoloxista do Salnés, problemas para garantizar el acceso a la piscina y a las instalaciones deportivas. No se demostró como una opción realmente buena. Además, no tenemos otra alternativa y gran parte de la hostelería está concentrada en Fefiñáns. No es un capricho nuestro, en todos los pueblos de Galicia, las fiestas se hacen en sus plazas. ¿Por qué se pueden hacer en María Pita (A Coruña), la Ferrería de Pontevedra o en Santiago, que es Patrimonio de la Humanidad, en A Quintana e incluso en O Obradoiro, y aquí no, cuando incluso son menos días ? En nuestro caso son cinco al año. Me parece una postura sesgada y además muy contraria a lo que quiere la mayoría de la población de Cambados», replica el concejal de Festexos.

Respecto a estos artistas, desde la promotora explican que ROA llega a Cambados en un momento de clara proyección internacional. Billboard lo incluyó entre los artistas latinos a seguir en 2026 y pocas semanas después le dedicó su sección «Latin Artist on the Rise», situándolo entre los nombres llamados a marcar el presente inmediato de la escena urbana. «Su ascenso confirma la fuerza con la que se fue abriendo paso dentro de la nueva onda puertorriqueña, en un contexto en el que cada nuevo lanzamiento refuerza la dimensión de un artista que dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los nombres más observados del género», detallan.

En el caso de Luar La L, su trayectoria «lleva tiempo situándolo como una de las voces más reconocibles de la escena urbana de Porto Rico. La colaboración con Bad Bunny en «Teléfono Nuevo» le dio su primera entrada en el Billboard Hot 100 y sirvió para reforzar una presencia que viene de atrás, asentada en una manera muy propia de moverse entre el trap y el reggaetón. Más allá del impacto de un único tema, su nombre lleva años consolidándose como parte de una nueva generación con peso real dentro del género».

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Completa el cartel Lea Pantera, uno de los nombres «con más visibilidad de la escena urbana canaria. El impulso de «TA FACIL» y del posterior «FASSSILITO TOUR», compartido con Lucho RK, sirvió para reforzar la proyección de un artista que fue ampliando su alcance con rapidez en los últimos meses. Su evolución confirma el momento de forma de un nombre que sigue ganando peso dentro del urbano actual, con una propuesta cada vez más presente y reconocible».