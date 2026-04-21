La Cofradía de Vilanova despide a su secretaria por un presunto caso de bullying

La crisis interna que vive la Cofradía de Vilanova desde hace tiempo suma un capítulo más que acabará, previsiblemente, en los tribunales. El pósito decidió despedir a la secretaria de la institución, que venía desempeñando ese cargo desde los tiempos de Eduardo Martínez, hace más de 25 años, al considerar que habría incurrido en una falta muy grave por un presunto caso de bullyng contra una compañera.

El pósito abrió el expediente disciplinario que culminaría con el despido el pasado 13 de marzo en el marco de una investigación iniciada en octubre, cuando se activó el protocolo antiacoso tras la denuncia de una compañera. La Cofradía encargó la investigación y la realización de un informe a una empresa externa que concluyó que habría existido «hostilidad verbal explícita, aislamiento y conflicto laboral», lo que llevó a separar a ambas personas en un espacio sin contacto visual para evitar que se encontrasen en las instalaciones de la Cofradía y se mantuviese activo el conflicto.

Sin embargo, pese a las medidas adoptadas, en su día se registraron nuevos incidentes, especialmente a la hora de facilitar informes sobre trámites que se realizaban en la cofradía, que culminaron con la apertura de este expediente y la decisión de adoptar un despido disciplinario al considerar que hubo «hechos que son constitutivos de una conducta de hostigamiento y acoso».

Noticias relacionadas

La decisión fue reconocida por el patrón mayor, Lino Díaz, que también puntualiza que, como otras que han acabado en sede judicial en los últimos meses, «se tomó en el seno de la Xunta Xeral y del Cabildo de la Cofradía; esto no es una decisión mía de forma unilateral, sino que ha existido una valoración de los hechos por parte de toda la Xunta Xeral que ha acabado así». Es más, insiste en que «todas las decisiones que se adoptan pasan siempre por el Cabildo y por la Xunta Xeral, e incluso, suelo abstenerme en estas cosas para que no digan que tomo posesión; me limitó a cumplir los acuerdos y las normas al pie de la letra».