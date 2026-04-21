Cambados modifica el proyecto de pazo Torrado para colocar videovigilancia y reubicar la recepción

La reforma de pazo Torrado en Cambados marcha a buen ritmo y el Concello va a introducir algunas modificaciones para añadir mejoras al proyecto original, destinando la baja de la adjudicación de 92.000 euros. Una de las más destacadas será la reubicación de la recepción a la planta baja para ganar espacio expositivo arriba.

Así lo explica el concejal de Cultura e Patrimonio, Liso González, quien indica que el calendario de obra se está cumpliendo en uno de los proyectos estrella del mandato, con un coste de casi 700.000 euros que cubren con dos planes de la Diputación. Ya está terminada la restauración del palomar y ahora se trabaja en temas como el hórreo.

Ni siquiera la «imprevista» aparición de amianto en la cubierta detuvo la marcha de la ejecución, iniciada en febrero. Según González, las modificaciones del proyecto tienen que ver con la renovación de la instalación eléctrica y de la calefacción, así como la instalación de línea de datos en todas las salas para favorecer exposiciones de videoarte y proyecciones, así como la instalación de cámaras de videovigilancia, «algo fundamental para atraer exposiciones de calado».

Estas y otras mejoras en temas de sonido y cambiar la ubicación de la recepción y zona de trabajo para el técnico de Cultura, constituyen el grueso de la modificación que ahora deberá ir a la comisión municipal de Patrimonio para recibir el visto bueno y a la Xunta de Goberno de la Diputación.

Explica el edil que el objetivo es utilizar la baja en la adjudicación a la empresa Construcciones Abal, con la que también tienen que negociar hasta dónde pueden llegar en función de los costes de mercado, pues también hay otras cuestiones menores sobre la mesa.

«Se trata de convertir este espacio expositivo en una sala mucho más apetitosa, versátil y moderna», indica el también concejal de Patrimonio.

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El plazo de ejecución es de seis meses, así que la reforma debería estar terminada en agosto.