El artista Yamil Quijada pone «salsa» a Álex Ubago

El artista Yamil Quijada lanzará este jueves un nuevo videoclip en el que reinterpreta un mítico tema de Álex Ubago, «A gritos de esperanza». El artista de origen venezolano, pero que lleva muchos años asentado en Vilagarcía, promete una propuesta audiovisual con una versión «cargada de emoción y sensibilidad», fusionando su estilo «salsero con la esencia romántica del tema original, ofreciendo al público una versión fresca y llena de sentimiento».

El estreno podrá seguirse en su canal oficial de Youtube, pero además, el día 1 ofrecerá una actuación en directo en la zona hostelera de la TIR.

Quijada, que lleva tiempo trabajando, con «pasión y constancia» ha sido merecedor de varios premios a lo largo de su trayectoria. Más de 30 años en la música que le han llevado a recorrer escenarios por diferentes países de Europa y América hasta que emprendió este proyecto en solitario. De hecho, indica en un comunicado que esta carrera en ascenso le ha posicionado como «uno de los primeros artistas venezolanos del género en abrise camino con fuerza en el panorama musical europeo».

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Quijada no avanzó muchos más detalles del nuevo videoclip en el que versionará uno de los temas más coreados del pop español para que sean desvelados el día de su estreno. Promete «tocar corazones y seguir dejando en alto el nombre de Venezuela en el mundo».