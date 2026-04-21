Arrecian las quejas por el paso de vehículos por Clara Campoamor

La buena noticia es que las jacarandas plantadas en la calle de Clara Campoamor empiezan a brotar. La mala es que el piso de esta céntrica vía peatonal de Vilagarcía de Arousa empieza a ceder ante la presión de los vehículos que a diario, y de forma irregular, atraviesan la zona.

Además son muchos los que lo hacen usando la plataforma central, reservada exclusivamente para los peatones, en lugar de emplear las dos franjas laterales, por las que se permite el paso a residentes y vehículos comerciales durante el horario de carga y descarga.

Mobiliario urbano dañado en Clara Campoamor. / M. Méndez

Sin embargo, vecinos y comerciantes vuelven a denunciar que las normas se incumplen sistemáticamente, que cada conductor pasa «por dónde le da la gana», que los horarios de descarga no se respetan y que los peatones están en peligro.

Unos lamentos que se hacen extensivos a otras calles peatonales del centro de la ciudad que, como se denunció tantas veces, no dejan de soportar la presión del paso ilegal de vehículos.

Un coche circulando por Vista Alegre. / M. Méndez

Algo especialmente notable en la de Vista Alegre, donde el piso de piedra está casi permanentemente destrozado, por mucho que los operarios municipales acudan «cada dos por tres» a repararlo.

Pero volviendo a Clara Campoamor, hay que insistir en que también el mobiliario urbano empieza a resentirse, de ahí que los comerciantes de la calle y los propios peatones reclamen a la Policía Local «más contundencia» a la hora de imponer sanciones y al gobierno de Alberto Varela, la puesta en marcha de un plan de mantenimiento para esta y otras calles humanizadas en el entorno, como la citada de Vista Alegre y la de Arzobispo Lago.