Vilagarcía
Arrecian las quejas por el paso de vehículos por Clara Campoamor
La invasión de zonas peatonales continúa y empieza a causar daños en el piso, también en este céntrico vial inaugurado hace un año
La buena noticia es que las jacarandas plantadas en la calle de Clara Campoamor empiezan a brotar. La mala es que el piso de esta céntrica vía peatonal de Vilagarcía de Arousa empieza a ceder ante la presión de los vehículos que a diario, y de forma irregular, atraviesan la zona.
Además son muchos los que lo hacen usando la plataforma central, reservada exclusivamente para los peatones, en lugar de emplear las dos franjas laterales, por las que se permite el paso a residentes y vehículos comerciales durante el horario de carga y descarga.
Sin embargo, vecinos y comerciantes vuelven a denunciar que las normas se incumplen sistemáticamente, que cada conductor pasa «por dónde le da la gana», que los horarios de descarga no se respetan y que los peatones están en peligro.
Unos lamentos que se hacen extensivos a otras calles peatonales del centro de la ciudad que, como se denunció tantas veces, no dejan de soportar la presión del paso ilegal de vehículos.
Algo especialmente notable en la de Vista Alegre, donde el piso de piedra está casi permanentemente destrozado, por mucho que los operarios municipales acudan «cada dos por tres» a repararlo.
Pero volviendo a Clara Campoamor, hay que insistir en que también el mobiliario urbano empieza a resentirse, de ahí que los comerciantes de la calle y los propios peatones reclamen a la Policía Local «más contundencia» a la hora de imponer sanciones y al gobierno de Alberto Varela, la puesta en marcha de un plan de mantenimiento para esta y otras calles humanizadas en el entorno, como la citada de Vista Alegre y la de Arzobispo Lago.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
- Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»