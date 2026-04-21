Educación
La Anpa del CEIP A Lomba urge una revisión de la fachada del colegio sin solución a los desprendimientos
Exigen una reunión con la Consellería de Educación ante la amenaza a la seguridad de la comunidad escolar
La Anpa A Xunqueira ha vuelto a reclamar una intervención inmediata en el CEIP A Lomba para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, al denunciar que la fachada principal del centro sigue sin una solución definitiva tras los desprendimientos registrados en los últimos meses. El primero de ellos se produjo el 30 de octubre de 2025 y obligó a reorganizar las entradas y salidas del colegio, además de impedir el uso del patio por parte del alumnado.
Tras aquel incidente, la Xefatura Territorial de Educación asumió la obra y, el 27 de noviembre, el jefe territorial, César Ares, y el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitaron el colegio y comprometieron la revisión y reparación integral de la fachada. También anunciaron otras actuaciones consideradas necesarias por las familias, como la eliminación de las goteras en las aulas de 5º y 6º, la instalación de láminas de protección solar en la fachada sur, toldos para infantil y una nueva pista deportiva.
Sin embargo, según denuncia la Anpa, el 27 de enero de 2026 volvió a producirse otro desprendimiento en el mismo punto, esta vez de una chapa de más de un metro de largo. Desde entonces, aseguran, no se ha revisado el resto de la fachada ni se han adoptado medidas que permitan recuperar la normalidad con plenas garantías. Por seguridad, continúan cerradas la puerta principal del edificio y la entrada habitual del alumnado de infantil. La asociación ha presentado un nuevo escrito por registro para pedir una reunión con el jefe territorial de Educación.
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