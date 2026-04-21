Alexis Cárdenas regresa a Vilagarcía para participar en el décimo aniversario de la Sociedad Filarmónica

La programación del décimo aniversario de la Sociedade Filarmónica de Vilagarcía vivirá este viernes, 24 de abril, una de sus citas más destacadas con el regreso del violinista venezolano Alexis Cárdenas. El músico volverá a la capital arousana acompañado por sus compatriotas Miguel Siso y Elvis Martínez para ofrecer en el Auditorio, a partir de las 20.30 horas, el concierto «Ritmos y melodías del Caribe». La entrada será gratuita para los socios de la entidad y de 20 euros para el resto del público, con venta de billetes desde las 19.30 horas en el propio recinto.

La propuesta reunirá a tres intérpretes de primer nivel en un formato que promete sorprender al público con un recorrido por 300 años de música. El espectáculo combinará composiciones clásicas con temas populares latinos, todo ello atravesado por la improvisación y por una base sonora marcada por los ritmos caribeños.

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Cárdenas, considerado uno de los violinistas más relevantes de América Latina, ya había actuado en Vilagarcía en 2024 en un registro plenamente clásico. En esta ocasión regresará con una propuesta distinta, junto a Miguel Siso, figura destacada del cuatro venezolano y ganador del Latin Grammy al mejor álbum instrumental en 2018, y Elvis Martínez, músico vinculado a la creación experimental y tradicional venezolana, que asumirá el contrabajo en esta actuación.