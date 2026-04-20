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La sepia y el choco, nueva oferta culinaria de O Grove

La patronal lanza unas nuevas jornadas gastronómicas que se extenderán hasta después del puente del 1 de mayo

Un grovense con dos chocos recién pescados, en el muelle de O Corgo.

Un grovense con dos chocos recién pescados, en el muelle de O Corgo. / M. Méndez

Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

Las jornadas gastronómicas del pescado azul, con la caballa, jurel, sardina y atún como protagonistas, las preparadas para dar a conocer elaboraciones con setas, la que giraron en torno a la carne de caza, el mejillón o el centollo y, ahora, las dedicadas a la jibia, sepia y/o choco.

Estas son algunas de las propuestas de la asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes), que viene de prorrogar el mandato de su junta directiva, con José Besada a la cabeza, y ahora se lanza de lleno a una nueva acción promocional, a desplegar desde este viernes hasta el 3 de mayo.

Es una forma de diversificar la oferta gastronómica y turística de O Grove para sacar mayor partido al próximo puente festivo, y para ello la patronal cuenta con la colaboración de una decena de establecimientos locales.

Entre ellos, Tapería Afuego, el restaurante Bruma, Taberna Furtivos y los restaurantes Jueso de Caña y Punta Vendaval.

El cartel de las jornadas.

El cartel de las jornadas. / FdV

También participan el Canta Claro, Taberna Plaza, Sal de Allo y dos conocidos establecimientos más, el asador A Cova do Trasno y el restaurante marisquería Herlogón.

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La idea, como siempre en este tipo de jornadas promocionales, es animar la hostelería local dando a vecinos y visitantes la oportunidad de degustar diferentes preparaciones de los productos elegidos, en este caso el choco y la jibia.

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