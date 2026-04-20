O Salnés une fuerzas con Ferrolterra para impulsar la Galicia «petfriendly»

La Mancomunidade do Salnés participó el fin de semana en la feria de turismo petfriendly «Pata Pata» de A Coruña. Además de dar a conocer el destino y reunirse con turoperadores para ofrecerles su inclusión en paquetes específicos, sus responsables mantuvieron una reunión con sus homólogos de Ferrolterra, con la idea de avanzar en futuras líneas de colaboración e intercambio de experiencias en este ámbito estratégico para la desestacionalización. Y es que «este tipo de sinergias refuerza el posicionamiento conjunto de los destinos gallegos», explicaron desde el equipo de David Castro.

Además de participar activamente en las diferentes actividades, la comarca contó con su propio stand en una cita doméstica, pero muy relevante, teniendo en cuenta que la mayor parte del turismo de O Salnés es de proximidad. A este respecto, desde la entidad supramunicipal señalaron como «especialmente relevante el alto grado de reconocimiento» de la plataforma web petfriendly por parte de las personas que pasaron por allí y los que no, «la valoraron positivamente».

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El objetivo de esta y otras acciones sobre este creciente turismo es consolidar el destino de O Salnés, que ya fue reconocido como el mejor de España por TravelGuau porque «no es una moda, es una tendencia consolidada» y «trabajamos para consolidarnos como un referente, ofreciendo soluciones y recursos que permiten disfrutar plenamente del destino junto a los animales de compañía», añadió el presidente comarcal.