Rescatan a una menor que se cayó al río de O Con, en Vilagarcía

Los servicios de emergencias de Vilagarcía de Arousa rescataron a media tarde de este lunes a una chica de 16 años que se cayó al río de O Con. El accidente se produjo sobre las 18.00 horas, en las inmediaciones del puente histórico de Vista Alegre, y según apuntó el Servicio Municipal de Emerxencias, un particular fue el primero que trató de auxiliar a la joven.

El hombre se lanzó al agua y al llegar junto a la chica le mantuvo la cabeza fuera del agua. Minutos después llegaron los primeros efectivos del dispositivo de emergencias, y bajaron al agua un miembro del Servicio Municipal y otro de los Bombeiros, con formación específica en este tipo de rescates acuáticos.

El rescate efectuado en el río O Con congregó a numerosos curiosos y dio lugar a un espectacular despliegue de medios policiales y de emergencias. / M. Méndez

Los dos efectivos se adentraron en el agua con una camilla de rescate para llegar junto a la joven y el hombre que la había auxiliado en un primer momento, y procedieron a subirla al paseo. La intervención se produjo con la dificultad añadida de que la marea estaba alta en ese momento.

También se había movilizado a una ambulancia del 061, que se encargó de trasladar a la joven en una ambulancia medicalizada al servicio de urgencias del Hospital do Salnés, para su valoración. la evacuación se produjo sobre las 18.30 horas, y fuentes consultadas apuntan que la chica está fuera de peligro.

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Decenas de personas estaban en la zona observando el rescate, al producirse el accidente en una zona de Vista Alegre muy transitada durante las tardes por la proximidad del parque de A Xunqueira y del centro comercial. El puente en el que se produjo la caída carece de elementos de protección laterales y tiene un firme irregular de piedras, pero cuenta con protección de Patrimonio por ser un elemento histórico.