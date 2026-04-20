Organizan un ronqueo de atún rojo en la plaza de abastos de Vilagarcía

FARO DE VIGO ya explicó hace días que ha dado comienzo la temporada de atún rojo (Thunnus thynnus), realizándose la primera «levantá» en la almadraba de Barbate. Y ya se dijo entonces que empresas como la vilagarciana Novomar Arousa prepara nuevas exhibiciones de despiezado de los grandes túnidos, que es lo que se conoce como ronqueo.

El primero se desarrollará el día 10 de mayo en el mercado municipal de abastos de Vilagarcía de Arousa, donde Novomar contará con la colaboración de la tapería vinoteca La Baldosa y el apoyo de marcas como Estrella Galicia, Martín Códax y Los Peperetes.

La exhibición de «ronqueo» de atún rojo realizada por Novomar Arousa en O Grove fue un éxito. / M. Méndez

Los organizadores de este ronqueo en vivo de atún rojo indican que ya es posible reservar plaza a través de los teléfonos 627 973 700 o 662 680 642.

También explican que en este ronqueo privado habrá un menú degustación con un maridaje muy especial y música de violín en directo.