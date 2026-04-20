La mejor tapa de lamprea de Pontecesures ya tiene nombre

El restaurante O Candil ganó el certamen de la ruta Tapea Lamprea 2026 del Concello de Pontecesures. Su propuesta «Gamela de lamprea», preparada sobre la tradicional receta a la bordelesa, pero con un toque de innovación, fue las más votada en este certamen que incluía un premio para los clientes. Así, Rosa Pérez Abeijón se llevó la comida valorada en 90 euros y en la que el producto estrella será la lamprea. Los vales de compra de 40 euros fueron para Cristina Portas, Araceli Touriño e Inés Vázquez.