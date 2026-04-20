Los mejilloneros gallegos se codean con la acuicultura mundial en Barcelona

La Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) participa en la feria Seafood Expo Global/Seafood Processing Global, que se celebra en Barcelona. Lo hace con un stand «completamente renovado, más amplio que en ediciones anteriores y dotado de varias zonas de reunión, listo para acoger la agenda de trabajo más potente» de cuantas ha desplegado hasta la fecha esta entidad en el citado evento.

La Seafood reúne a profesionales del sector pesquero y acuícola de toda la cadena de suministro global que presentan las últimas innovaciones en productos del mar, maquinaria de procesamiento y envasado y servicios para la industria pesquera.

Lo hacen en un espacio de exposición de casi 53.000 metros cuadrados netos en los que se dan cita más de 2.300 empresas de 86 países y 65 pabellones nacionales y regionales.

Destacan este año nuevos pabellones nacionales, como los de Bulgaria, México, Omán, Uruguay y Venezuela, que se unen a países que regresan a la cita catalana, como es el caso de Canadá, Chile, China, Dinamarca, Ecuador, Francia, Grecia, Islandia, India, Irlanda, Italia, Japón, Marruecos, Noruega, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.

Este año se introduce como novedad el lanzamiento de una «Zona de innovación en acuicultura», presentada como «un espacio exclusivo para que empresas, inversores y responsables políticos interactúen con las ideas y tecnologías que definirán el futuro de los productos del mar».

Y allí estarán durante tres días la junta directiva que preside Ricardo Herbón y los responsables comerciales de Opmega, dispuestos a mantener encuentros con operadores y compradores de distintos países.

En este sentido, desde la organización mayoritaria del sector bateeiro gallego confirman que su stand recibirá la visita de «altos representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consellería do Mar».

Al tiempo que anuncian actividades como la presentación del proyecto «Valorización de Servicios Ecosistémicos», que forma parte del plan operativo de Opmega y en el que colabora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La entidad bateeira con sede central en el edificio Mexillón de Galicia, en Vilagarcía de Arousa, también ofrecerá un catering en el que presentará cuatro recetas elaboradas a base de mejillón, tratando así de mostrar a los asistentes a la Seafood «el potencial gastronómico del producto gallego».

Promoción de Vieira de Cambados en Gourmets, a través de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. / FdV

Opmega repite presencia en la mayor feria comercial de productos del mar del mundo por considerarla «una plataforma clave para la comercialización del mejillón gallego y la interlocución directa con las administraciones competentes en materia pesquera y acuícola».

Entre los compradores presentes se incluyen importadores, exportadores, mayoristas, restaurantes, supermercados, hoteles y otras empresas de los sectores minorista y de servicios de alimentación.

En el programa de actividades se incorpora un ciclo de conferencias con más de 90 expertos internacionales en productos del mar y la industria pesquera.

Serán treinta sesiones que ofrecerán información práctica sobre las tendencias que dan forma a la industria pesquera mundial, explorando temas como el desarrollo de la acuicultura, la sostenibilidad, la transparencia de la cadena de suministro, los mercados emergentes, las tendencias de consumo y la innovación tecnológica.