El incendio de una leñera desata la alarma en Trabanca Badiña (Vilagarcía)
Los vecinos pensaron que estaba ardiendo la casa, pero resultó ser la madera acumulada en la zona de la barbacoa
Los vecinos de Trabanca Badiña, en Vilagarcía de Arousa, se llevaron un buen susto cuando, pasada la medianoche, se percataron de un incendio que, aparentemente, se estaba produciendo en una vivienda de la Rúa Extrema.
Las llamas eran tan altas que parecía arder el tejado de la casa, de ahí que alertaran al servicio de coordinación de emergencias 112, que inmediatamente movilizó a los equipos de extinción.
Al lugar de los hechos se desplazaron dos dotaciones de Emergencias Vilagarcía con una autobomba urbana y la autobomba nodriza. Una vez en el lugar, sus integrantes comprobaron que, en realidad, el incendio no afectaba a la casa, sino que se localizaba en la zona exterior de la misma.
Lo que ardía era la leña que los propietarios de la vivienda tenían guardada y apilada alrededor de la barbacoa.
«El hecho de que las llamas superasen la altura de la casa hacía pensar a los alertantes que ardía el tejado», confirman desde el Servicio Municipal de Emergencias, quienes pudieron sofocar el incendio «sin mayores complicaciones».
El resultado del episodio fue la pérdida de una buena cantidad de leña. Como también los daños sufridos por la estructura de la barbacoa y la fachada de la vivienda.
Se da la circunstancia de que en el momento del incendio la casa no estaba ocupada, y eso evitó un problema mayor, dado que tenía una ventana abierta, a través de la cual se introdujo una buena cantidad de humo.
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