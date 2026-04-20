Petición a la Xunta
Valga quiere tener educación para adultos: recogen firmas
El IES de Valga y la ANPA Bella Otero ofrecen escritos en el propio centro y en el Concello
El IES Plurilingüe de Valga y la ANPA Bella Otero están recogiendo firmas para que el centro pueda ofertar Educación para Persoas Adultas (Espa). El escrito está dirigido a la Consellería de Educación y el propósito es que el municipio ofrezca la oportunidad a quienes quieran obtener el título de graduado en Educación Secundaria.
Las hojas para dejar constancia del apoyo pueden encontrarse en el propio instituto, así como en el Concello de Valga.
El propósito es que la Xunta atienda esta petición y que pueda ser una realidad de cara al próximo curso escolar, el 2026/2027.
La comunidad educativa anima a la población a sumarse a la petición para esta ampliación de la oferta educativa del centro ante la existencia de demanda y porque posibilitaría que los interesados en acceder a la obtención del título no tengan que desplazarse a otras localidades para poder recibir la formación necesaria.
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