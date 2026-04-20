GaliciAME celebra una feria del libro en Cambados para recaudar fondos

La Fundación GaliciAME celebra una pequeña feria del libro los días 25 y 26, en la plaza del Concello de Cambados. Ofrecerán títulos de todo tipo y los 100 primeros compradores recibirán una flor de regalo. También será posible comprar sus pulseras solidarias, como toda esta acción destinada, como siempre, a impulsar proyectos de investigación de la Atrofia Muscular Espinal (AME).

El evento tendrá lugar de 10.00 a 19.00 horas y el material a la venta procede de los donativos recibidos para su mercadillo estable e iniciativas como esta. Además de colaborar con una buena causa, se podrá dar una segunda vida a decenas de libros.

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Desde la asociación invitan a acercarse al stand que tendrán todo el último fin de semana del mes. «Colaborad y celebrad con nosotros la lectura, la solidaridad y la fuerza de nuestra lengua», indican. Y es que se trata también de un adelanto al Mes das Letras Galegas, además de ser abril el Mes del Libro.