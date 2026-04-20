Solidaridad
GaliciAME celebra una feria del libro en Cambados para recaudar fondos
Los 100 primeros compradores recibirán una flor de regalo
La Fundación GaliciAME celebra una pequeña feria del libro los días 25 y 26, en la plaza del Concello de Cambados. Ofrecerán títulos de todo tipo y los 100 primeros compradores recibirán una flor de regalo. También será posible comprar sus pulseras solidarias, como toda esta acción destinada, como siempre, a impulsar proyectos de investigación de la Atrofia Muscular Espinal (AME).
El evento tendrá lugar de 10.00 a 19.00 horas y el material a la venta procede de los donativos recibidos para su mercadillo estable e iniciativas como esta. Además de colaborar con una buena causa, se podrá dar una segunda vida a decenas de libros.
Desde la asociación invitan a acercarse al stand que tendrán todo el último fin de semana del mes. «Colaborad y celebrad con nosotros la lectura, la solidaridad y la fuerza de nuestra lengua», indican. Y es que se trata también de un adelanto al Mes das Letras Galegas, además de ser abril el Mes del Libro.
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