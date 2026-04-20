Cultura
Éxito en la presentación del nuevo número de «O Umia», de Amigos de Fefiñáns
Los asistentes conocieron los secretos de Santa Mariña y el origen geológico del bello paisaje de O Salnés desde el Monte de A Pastora
Los ejemplares son gratuitos y ya están a disposición de los interesados
La Asociación Amigos de Fefiñáns celebró con éxito la presentación del nuevo número de su boletín cultural «O Umia», que en esta ocasión llevó del papel a la realidad algunos de sus artículos.
En concreto, de la mano del profesor Víctor Caamaño, los asistentes pudieron acercarse a algunos conceptos sobre la geología de O Salnés desde las inmejorables vistas del monte de A Pastora, conociendo el origen del bello paisaje de la comarca que bordea y otea la ría de Arousa.
Antes, el profesor Emilio Ínsua desgranó algunos detalles de su aportación a este nuevo número, que trata sobre el aniversario de «O Mariscal» de Cabanillas y Villar Ponte.
Todo ello en el entorno de las ruínas de Santa Mariña donde la historiadora Maribel Iglesias también ofreció una visita guiada.
La revista es gratuita y los ejemplares ya está a disposición de los interesados en hacerse con un ejemplar.
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