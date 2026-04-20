Éxito en la presentación del nuevo número de «O Umia», de Amigos de Fefiñáns

La Asociación Amigos de Fefiñáns celebró con éxito la presentación del nuevo número de su boletín cultural «O Umia», que en esta ocasión llevó del papel a la realidad algunos de sus artículos.

En concreto, de la mano del profesor Víctor Caamaño, los asistentes pudieron acercarse a algunos conceptos sobre la geología de O Salnés desde las inmejorables vistas del monte de A Pastora, conociendo el origen del bello paisaje de la comarca que bordea y otea la ría de Arousa.

Antes, el profesor Emilio Ínsua desgranó algunos detalles de su aportación a este nuevo número, que trata sobre el aniversario de «O Mariscal» de Cabanillas y Villar Ponte.

La charla sobre geología desde el Monte da Pastora de Cambados. / FdV

Todo ello en el entorno de las ruínas de Santa Mariña donde la historiadora Maribel Iglesias también ofreció una visita guiada.

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