EU exige una solución al balneario de A Compostela y Ravella afirma que están en «negociaciones»

EU de Vilagarcía exige al Concello una solución «inmediata e integral» ante la decadencia del balneario de A Compostela, que este fin de semana protagonizó un nuevo incidente. Considera que la situación «es insostenible» ya no solo por el «bochornoso abandono y deterioro», sino también por el «precario refugio» en que se ha convertido para personas en exclusión social ante la «falta de alternativas de la Concellería de Benestar de Tania García», denuncia su portavoz, Juan Fajardo.

Asimismo señala, «años de inacción y promesas incumplidas», pero Ravella asegura que están cerca de solucionar parte de esta situación. Enterado el gobierno de las críticas, indica que en unos días contratará la redacción del proyecto para adecentarlo y defiende que «hace tiempo» que mantiene negociaciones con «agentes públicos y privados para desarrollar un proyecto que salvaguarde estas instalaciones», pero «aún no han fructificado».