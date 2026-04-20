El corto «Mariñeira» del IES Ramón Cabanillas de Cambados busca un nuevo premio en Marín

El cortometraje «Mariñeira» del IES Ramón Cabanillas de Cambados aspira a un nuevo galardón tras haber obtenido el año pasado el primer premio en el FICBueu. En esta ocasión se trata del festival Cine do Mar que arrancó ayer Marín y compite en la Sección Ensino con creaciones de otros cinco centros educativos de Galicia.

Cabe recordar que el cortometraje fue creado el pasado curso dentro del proyecto educativo «O Xardín da memoria» en el que, mediante actividades y acciones como estas, se buscaba realzar el valor de la transmisión oral y en el que trabajaron temas relacionados como la enfermedad de Alzheimer. Pero además, «Mariñeira» está basado en una historia real que suena a muchos cambadeses.

Un compendio de temas de relevancia social que busca rendir un homenaje a «todas las familias que perdieron a alguien en el mar»,. Además, la banda sonora incluye un tema cedido por Tonhito de Poi y los propios alumnos interpretaron y pusieron voz a otra canción.

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El proyecto abarcó a estudiantes de primero a tercero de ESO, aunque también participaron algunos de segundo de Bachillerato. No obstante, desde el Cabanillas explicaron en su día fue «una obra comunal, pues en el elenco aparecen desde la encargada de la cafetería hasta un exconserje, profesores...».