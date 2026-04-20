La colisión de dos coches en O Grove deja dos heridos leves y un boquete en la fachada de un edificio

El centro urbano de O Grove fue escenario anoche de un aparatoso accidente de circulación que se saldó con un par de personas heridas leves y un boquete en la fachada de un edificio.

Los hechos tuvieron lugar entre las calles de Luis Seoane y Luis Casáis, que sube desde la zona portuaria de O Corgo hacia las de Castelao y O Pombal.

Parece ser que uno de los turismos se saltó una señal de stop e impactó violentamente con el coche que subía desde Beiramar hacia la calle de Castelao.

Uno de los turismos implicados. / FdV

Como consecuencia de esta colisión frontolateral, el conductor de ese segundo turismo perdió el control del mismo y acabó subiéndose a la acera e impactando contra la fachada de un edificio, en la que causó un importante agujero.

En el dispositivo de emergencias participaron la Guardia Civil, el Servicio Municipal de Emergencias O Grove y una ambulancia del 061.

El operativo de emergencias. / FdV

Este suceso tuvo lugar a medianoche, poco después de que los efectivos de guardia en Emergencias O Grove tuvieran que desplazarse a la céntrica calle de Alexandre Bóveda, donde se registraba un incendio en un contenedor de recogida de basuras.

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A su llegada, los integrantes de dicho departamento procedieron a asegurar la zona, después de que los propios vecinos de la calle apagaran las llamas lanzando cubos de agua.