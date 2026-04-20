La colisión de dos coches en O Grove deja dos heridos leves y un boquete en la fachada de un edificio
Parece que uno de los turismos se saltó un stop en la intersección entre las calles Luis Casáis y Luis Seoane
Los vecinos sofocan el incendio de un contenedor en Alexandre Bóveda
El centro urbano de O Grove fue escenario anoche de un aparatoso accidente de circulación que se saldó con un par de personas heridas leves y un boquete en la fachada de un edificio.
Los hechos tuvieron lugar entre las calles de Luis Seoane y Luis Casáis, que sube desde la zona portuaria de O Corgo hacia las de Castelao y O Pombal.
Parece ser que uno de los turismos se saltó una señal de stop e impactó violentamente con el coche que subía desde Beiramar hacia la calle de Castelao.
Como consecuencia de esta colisión frontolateral, el conductor de ese segundo turismo perdió el control del mismo y acabó subiéndose a la acera e impactando contra la fachada de un edificio, en la que causó un importante agujero.
En el dispositivo de emergencias participaron la Guardia Civil, el Servicio Municipal de Emergencias O Grove y una ambulancia del 061.
Este suceso tuvo lugar a medianoche, poco después de que los efectivos de guardia en Emergencias O Grove tuvieran que desplazarse a la céntrica calle de Alexandre Bóveda, donde se registraba un incendio en un contenedor de recogida de basuras.
A su llegada, los integrantes de dicho departamento procedieron a asegurar la zona, después de que los propios vecinos de la calle apagaran las llamas lanzando cubos de agua.
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