Catoira abre una sala de estudios y amplía la oferta de actividades para mayores

El Ayuntamiento de Catoira va a abrir la sala Celso Emilio, situada en el Multiusos, como sala de estudios, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Además, las instalaciones del Cemuma acogerán nuevas actividades, dentro del programa «Comparte Saberes», destinadas a personas mayores, entre las 10.00 y las 12.00 horas.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que el gobierno local tomó la decisión de habilitar una nueva sala de estudio sabiendo que, a pesar de que la Biblioteca está abierta en horario de mañana, «es bastante la ciudadanía que precisa de un espacio tranquilo y adecuado específico para facilitar la concentración y el aprendizaje fuera del hogar». Así que, dado que la sala Celso Emilio no tiene uso específico por las mañanas, ya que funciona como espacio polivalente fundamentalmente por las tardes para charlas, reuniones vecinales y otras actividades formativas y culturales, se apostó por aprovechar las instalaciones municipales y abrirlas gratuitamente.

Por otra parte, el Ayuntamiento también va a abrir las instalaciones del Multiusos para participar en «Comparte Saberes». La intención es que las personas mayores puedan realizar nuevas actividades (relacionadas con el programa) tutorizadas por personal dinamizador, aprovechando el espacio para socializar o compartir un café. Las mismas fuentes recuerdan que este programa consiste en la recogida de conocimientos, vivencias y tradiciones de la gente mayor para después transmitírselas a los más jóvenes.

El regidor detalló que la apertura del Mulitusos por las mañanas para las personas mayores pretende ofrecer «una alternativa activa para pasar el tiempo, evitando la soledad en el hogar y promoviendo la convivencia». El alcalde apunta que aunque el Cemuma «dista mucho de ser un centro de día, ya que no dispone de sus servicios ni prestaciones, el hecho de que el Ayuntamiento oferte actividades contribuye a facilitar la conciliación familiar al disponer de un espacio de referencia abierto. De este modo, las personas mayores de Catoira pueden aprovechar dos horas de actividades matinales que se suman a las cuatro horas de ocupación con tareas de envejecimiento activo que hay organizadas diariamente todas las tardes», añadió.

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Desde el gobierno indican que las aperturas, tanto de la sala de estudios como del Multitusos para la ampliación del «Comparte Saberes» fueron posibles gracias a la optimización de las horas de trabajo del personal contratado mediante la ayuda del Plan + Provincia de la Diputación, que actualmente se encarga también del programa Madruga en la Escuela Infantil.